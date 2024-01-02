Талалаев о суевериях: «Женщина на корабле – к беде. И в автобус захожу последним, кто после меня – не попадает в заявку»

Андрей Талалаев рассказал о плохих приметах.

– Подвержены суевериям?

– Конечно. Как многие, допускаю, например, что женщина на корабле – к беде. Не хотелось бы раскрывать это более детально.

Одна из примет: захожу последним в автобус. Если кто‑то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру. Жесткое решение принимается не всегда, но шанс выйти даже на замену у опоздавшего стремится к нулю.

– Были такие моменты?

– Конечно.

– С достоинством принимают?

– Всегда говорю футболистам: не надо извиняться за те процессы, на которые не можешь повлиять. И не проси то, что тебе обязаны дать. Бывают причины: болезнь близкого. Это дает тебе право опоздать, не поехать и даже не улететь. Мы все люди, так что важны взвешенные решения.

Раньше, когда был молод, если мой игрок опаздывал на установку – исключался из команды. Сейчас все не так радикально. Жизнь усложняется, возникло много процессов, которые влияют на психосоматику футболиста, – сказал главный тренер «Химок».

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