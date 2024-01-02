Талалаев о суевериях: «Женщина на корабле – к беде. И в автобус захожу последним, кто после меня – не попадает в заявку»

Теги Химки Андрей Талалаев Первая лига Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев рассказал о плохих приметах.

– Подвержены суевериям?

– Конечно. Как многие, допускаю, например, что женщина на корабле – к беде. Не хотелось бы раскрывать это более детально.

Одна из примет: захожу последним в автобус. Если кто‑то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру. Жесткое решение принимается не всегда, но шанс выйти даже на замену у опоздавшего стремится к нулю.

– Были такие моменты?

– Конечно.

– С достоинством принимают?

– Всегда говорю футболистам: не надо извиняться за те процессы, на которые не можешь повлиять. И не проси то, что тебе обязаны дать. Бывают причины: болезнь близкого. Это дает тебе право опоздать, не поехать и даже не улететь. Мы все люди, так что важны взвешенные решения.

Раньше, когда был молод, если мой игрок опаздывал на установку – исключался из команды. Сейчас все не так радикально. Жизнь усложняется, возникло много процессов, которые влияют на психосоматику футболиста, – сказал главный тренер «Химок».

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21 комментарий
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Сказочный д
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Кто первый заносит конверт- тот и играет. Такая примета есть еще вроде))
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Тренерская школа Раймона Доменека!
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После такого, апельсины Почеттино кажутся вершиной логического мышления :)
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Много у нас говорят про посредственных тренеров иностранцев. А вот такие тренера чем лучше по факту?
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0
+2
Женщина на корабле- к беде. Это лозунг для водной гей вечеринки?)))
+1
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Представил, как в общественном транспорте талалаев к бабуле подсаживается и сообщать о том, что она то из заявки вылетела к чертям собачим.
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Ответ David Blane1
Много у нас говорят про посредственных тренеров иностранцев. А вот такие тренера чем лучше по факту?
Отечественный
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Ответ GibsonFlyingV
Лимоны
Mea culpa.
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Ответ Lev140588
После такого, апельсины Почеттино кажутся вершиной логического мышления :)
Лимоны
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Ответ Николай Бойко
Сказочный д
Скорее дгнрт.
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Ответ Николай Бойко
Сказочный д
Хочешь быть проф футбиком ?)
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Примета про женщину на корабле идет с давних времен и по понятным причинам полностью правдива
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А вы говорите - конкуренция, конкуренция! Ага, щас!
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Педро Зурита привёл на свою шхуну красавицу Гуттиэре, что впоследствии для него добром не кончилось: он был зарезан на дому своим тестем.
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"... я захожу в автобус последним. Если кто-то заходит в автобус после меня, то ..." Логика вышла из чЯта.
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Согласно легенде автобус хоккейного ЦСКА никого никогда не ждал, отъезжал по графику секунда в секунду, даже Анатолия Тарасова один раз ждать не стал, что он сам потом лично и одобрил.
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Раймон Доменек: "Талалаев - мой лучший ученик!"
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А кто первый заходит, год в старте
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дурачок что ли?
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Был бы авторитетный тренер, можно было послушать про его принципы
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