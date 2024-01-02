«МЮ» интересен Эдерсон. Хавбека «Аталанты» могут подписать в январе, идет сбор информации (Goal)

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эдерсон Лоуренсо Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эдерсона.

По данным Goal, манкунианцы сейчас занимаются сбором информации о полузащитнике «Аталанты». Потенциальный трансфер обсуждается внутри клуба, но переговоров ни с бергамасками, ни с бразильцем пока нет.

Утверждается, что за 24-летнего футболиста итальянцы запросят больше, чем заплатили «Салернитане» в 2022 году (15 млн евро).

В текущем сезоне Эдерсон Лоуренсо провел в Серии А 18 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария
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Живёт себе чувак, играет в удовольствие в Аталанте и тут переход в МЮ ему маячит. Ну зачем? В чём он провинился? Что сделал не так?
+34
-5
+29
Прочитав заголовок, поймал себя на мысли, что если бы им интересовалась Барса, то в конце было бы написано "идет сбор средств"))
+20
-3
+17
Ответ ОттоДракула
Аталанта опять ручки потирает. С датским поленом уже разбулькали на 60 лямов. Сейчас еще и за этого 30-40 выторгуют к гадалке не ходи.
еще и Диалло за 30 лямов сплавили с 0 игр в взрослых командах
+9
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Перепутали
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-3
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Сбор информации? Отправили скаута в FM?
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+8
МЮ может и дьяволы, но для Аталанты это ангелы дарующие деньги и счастье
+5
-1
+4
Аталанта опять ручки потирает. С датским поленом уже разбулькали на 60 лямов. Сейчас еще и за этого 30-40 выторгуют к гадалке не ходи.
+8
-4
+4
Ответ Balt
Живёт себе чувак, играет в удовольствие в Аталанте и тут переход в МЮ ему маячит. Ну зачем? В чём он провинился? Что сделал не так?
Хойлунд призадумался...
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0
+4
Ответ Vikeif
Прочитав заголовок, поймал себя на мысли, что если бы им интересовалась Барса, то в конце было бы написано "идет сбор средств"))
Помогите кто чем сможет xD
+2
0
+2
Ответ Balt
Живёт себе чувак, играет в удовольствие в Аталанте и тут переход в МЮ ему маячит. Ну зачем? В чём он провинился? Что сделал не так?
Поиграет или посидит на скамейке 2-3 года в Манчестере и можно будет спокойно возвращаться в Бразилию заканчивать карьеру.
+2
0
+2
Ответ Balt
Живёт себе чувак, играет в удовольствие в Аталанте и тут переход в МЮ ему маячит. Ну зачем? В чём он провинился? Что сделал не так?
зарплата раза в 3-4 будет больше.
это провинился?
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Ответ Андрей Новосёлов
зачем он нам🧐🧐🧐
Вместо Онана на ворота станет
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Жаль, конечно, этого добряка
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"Потенциальный трансфер обсуждается внутри клуба"
сами придумали, сами обсуждают
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Ответ 87tbyzp2py
Кажется,они перепутали,может быть Эдерсон из СИТИ?
Эдерсон из сити индивидуально слабее Онаны .
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Ответ iegord
Вместо Онана на ворота станет
при чем там любой Эдерсон хуже не будет
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МЮ после покупки Эдерсона:Мы купили Эдерсона, но есть нюанс..
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Новый Хохлунд?
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шутки шутками, но эдерсон хорош. отличный бокс ту бокс за 35-40 миллионов. по типажу как гимараеш или эррера
даже не верится, что мю такими интересуется. наверное на позицию эриксена замену ищут
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С одной стороны покупки у Аталанты были неудачные, с другой с игроками сейчас беда и наверное любой усилит МЮ.
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Показалось...
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а что, у МЮ мало брёвен в центре поля? вроде защитников не хватает
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Эх, я уже обрадовался а тут китайский эдерсон...
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пока будут такие трансферы рассматривать так и будем бороться за место в лиге Европы
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зачем он нам🧐🧐🧐
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