«МЮ» интересен Эдерсон. Хавбека «Аталанты» могут подписать в январе, идет сбор информации (Goal)
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эдерсона.
По данным Goal, манкунианцы сейчас занимаются сбором информации о полузащитнике «Аталанты». Потенциальный трансфер обсуждается внутри клуба, но переговоров ни с бергамасками, ни с бразильцем пока нет.
Утверждается, что за 24-летнего футболиста итальянцы запросят больше, чем заплатили «Салернитане» в 2022 году (15 млн евро).
В текущем сезоне Эдерсон Лоуренсо провел в Серии А 18 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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это провинился?
сами придумали, сами обсуждают
даже не верится, что мю такими интересуется. наверное на позицию эриксена замену ищут