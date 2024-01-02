«МЮ» интересен Эдерсон. Хавбека «Аталанты» могут подписать в январе, идет сбор информации (Goal)

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эдерсона.

По данным Goal, манкунианцы сейчас занимаются сбором информации о полузащитнике «Аталанты». Потенциальный трансфер обсуждается внутри клуба, но переговоров ни с бергамасками, ни с бразильцем пока нет.

Утверждается, что за 24-летнего футболиста итальянцы запросят больше, чем заплатили «Салернитане» в 2022 году (15 млн евро).

В текущем сезоне провел в Серии А 18 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам