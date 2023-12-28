Канчельскис о Головине: «Саша не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Нет игроков, которые могли бы соперничать с ним за звание лучшего российского футболиста»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Александр Головин Футбол

Андрей Канчельскис назвал Александра Головина лучшим футболистом России.

Ранее издание L’Equipe включило Головина в символическую сборную первого круга Лиги 1.

«Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции – отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Сейчас у нас нет игроков, которые могли бы соперничать с Сашей за звание лучшего российского футболиста.

Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Многие российские игроки подавали такие же надежды, но в итоге не смогли раскрыть свой потенциал», – сказал Канчельскис.

В первой части сезона Головин провел за «Монако» 15 матчей в чемпионате, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.  Его подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев
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И Мост ему отвечает: "Пошел *****, я не буду его целовать"
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Ответ Александр Борков
И Мост ему отвечает: "Пошел *****, я не буду его целовать"
Бог - Ибра, этот - царь
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