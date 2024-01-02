Салах сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»: «Только вчера начал в них тренироваться. Так я успокоился»

Мохамед Салах сменил бутсы после незабитого пенальти «Ньюкаслу».

Вингер « » не реализовал пенальти в первом тайме матча с « » (4:2). После смены бутс в перерыве египтянин оформил дубль во втором тайме, забив один из голов с 11-метровой отметки.

«В перерыве мы обсудили [упущенные моменты]. Я не забил пенальти. Я не хотел уезжать в сборную после такого выступления.

Во время первого пенальти я растерялся, потому что вратарь пошевелился. Второй пенальти я пробил как на тренировке.

В тех бутсах, что я промахнулся, я начал тренироваться только вчера. Это не суеверие, но мне захотелось их сменить. Я сменил их и успокоился», – сказал .

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