Салах сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»: «Только вчера начал в них тренироваться. Так я успокоился»
Мохамед Салах сменил бутсы после незабитого пенальти «Ньюкаслу».
Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в первом тайме матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2). После смены бутс в перерыве египтянин оформил дубль во втором тайме, забив один из голов с 11-метровой отметки.
«В перерыве мы обсудили [упущенные моменты]. Я не забил пенальти. Я не хотел уезжать в сборную после такого выступления.
Во время первого пенальти я растерялся, потому что вратарь пошевелился. Второй пенальти я пробил как на тренировке.
В тех бутсах, что я промахнулся, я начал тренироваться только вчера. Это не суеверие, но мне захотелось их сменить. Я сменил их и успокоился», – сказал Салах.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
врял ли он вышел на поле в обуви, которая приносила ему физический дискомфорт