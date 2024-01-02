Салах сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»: «Только вчера начал в них тренироваться. Так я успокоился»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах сменил бутсы после незабитого пенальти «Ньюкаслу».

Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в первом тайме матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2). После смены бутс в перерыве египтянин оформил дубль во втором тайме, забив один из голов с 11-метровой отметки.

«В перерыве мы обсудили [упущенные моменты]. Я не забил пенальти. Я не хотел уезжать в сборную после такого выступления.

Во время первого пенальти я растерялся, потому что вратарь пошевелился. Второй пенальти я пробил как на тренировке.

В тех бутсах, что я промахнулся, я начал тренироваться только вчера. Это не суеверие, но мне захотелось их сменить. Я сменил их и успокоился», – сказал Салах.

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6 комментариев
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Конечно поразнашивать надо бутсы.
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у Нуньеса походу уже второй сезон эти бутсы
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Ответ Spaten
Конечно поразнашивать надо бутсы.
так речь даже не об этом
врял ли он вышел на поле в обуви, которая приносила ему физический дискомфорт
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Ответ Бритые_ноги_Неймара
у Нуньеса походу уже второй сезон эти бутсы
Да не, то он в белых играл, то в каких то непонятного цвета. Сейчас напялил черные - но толку из этого тоже ноль
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