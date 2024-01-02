У Салаха дубль, ассист и незабитый пенальти с «Ньюкаслом» (4:2). Он набрал 14 очков в фэнтези

Полузащитник «Ливерпуля» помог команде выиграть у «Ньюкасла» в 20-м туре АПЛ.

не реализовал пенальти в первом тайме, открыл счет в начале второго, ассистировал Коди Гакпо на третий мяч команды и забил с 11-метрового четвертый.

Таким образом, египтянин набрал 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Sports.ru: по +5 за голы, +3 за голевой пас, а также +3 за полный матч. Кроме того, он получил два очка штрафа за незабитый пенальти.

Салах в составе на тур у 7593 (41,9%) фэнтези-менеджеров, он самый популярный полузащитник и второй по популярности игрок лиги – больший процент выбора только у Эрлинга Холанда (42,41%).

В следующем туре « » сыграет на выезде с «Борнмутом» 21 января. Отметим, что Салах точно пропустит это матч, так как будет находиться в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций: египтяне проведут последний матч группового этапа 22 января.

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