Салах забил 150-й гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Рекорд у Ханта – 244

Теги Уэйн Руни Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Иан Раш Роджер Хант Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах забил 150-й гол в АПЛ за «Ливерпуль».

Форвард достиг этой отметки после гола «Ньюкаслу».

Египтянин стал пятым игроком «красных», забившим 150 голов за клуб в чемпионате. Его опережают Роджер Хант (244 гола), Гордон Ходжсон (233), Иан Раш (229) и Билли Лиддел (215). В рамках АПЛ (существует с 1992 года) Салах лидирует по голам за «Ливерпуль».

Салах стал пятым игроком, забившим 150 голов в АПЛ за один клуб. До него этой отметки достигали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри («Арсенал»).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария
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Хорошо, что к саудам не уехал на большое бабло
+1
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Болельщики Ливерпуля, можете сколько хотите спорить, но Салах - это сейчас ваше всё.

Я не говорю, что остальной Ливерпуль плох, нет. Но что делает МО - это фантастика. Это даже будто не пол команды, а процентов 70.
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В статистике не хватает числа сыгранных матчей
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Ответ Ебздрогыч
Хорошо, что к саудам не уехал на большое бабло
Пока не уехал )
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