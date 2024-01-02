Салах забил 150-й гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Рекорд у Ханта – 244
Мохамед Салах забил 150-й гол в АПЛ за «Ливерпуль».
Форвард достиг этой отметки после гола «Ньюкаслу».
Египтянин стал пятым игроком «красных», забившим 150 голов за клуб в чемпионате. Его опережают Роджер Хант (244 гола), Гордон Ходжсон (233), Иан Раш (229) и Билли Лиддел (215). В рамках АПЛ (существует с 1992 года) Салах лидирует по голам за «Ливерпуль».
Салах стал пятым игроком, забившим 150 голов в АПЛ за один клуб. До него этой отметки достигали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри («Арсенал»).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Я не говорю, что остальной Ливерпуль плох, нет. Но что делает МО - это фантастика. Это даже будто не пол команды, а процентов 70.