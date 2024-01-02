Салах забил 150-й гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Рекорд у Ханта – 244

Мохамед Салах забил 150-й гол в АПЛ за «Ливерпуль».

Форвард достиг этой отметки после гола «Ньюкаслу».

Египтянин стал пятым игроком «красных», забившим 150 голов за клуб в чемпионате. Его опережают (244 гола), Гордон Ходжсон (233), Иан Раш (229) и Билли Лиддел (215). В рамках АПЛ (существует с 1992 года) лидирует по голам за « ».

Салах стал пятым игроком, забившим 150 голов в за один клуб. До него этой отметки достигали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), («Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри («Арсенал»).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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