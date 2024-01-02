«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» показал лучший результат по ожидаемым голам за матч АПЛ.

В матче 20-го тура с « » (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) « » составил 7,53 по данным The xG Philosophy, 7,27 по данным BBC, Opta и Squawka.

Squawka отмечает, что «Ливерпуль» стал первой командой как минимум с сезона-2016/17, набравшей больше 6 ожидаемых голов за матч АПЛ. The xG Philosophy сообщает, что мерсисайдцы побили рекорд по показателю xG в одной игре , это подтверждает и Opta.

Показатель xG «Ньюкасла» – 0,59 по данным Opta, 0,7 по данным The xG Philosophy.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам