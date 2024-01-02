«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия рекорды Футбол

«Ливерпуль» показал лучший результат по ожидаемым голам за матч АПЛ.

В матче 20-го тура с «Ньюкаслом» (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) «Ливерпуля» составил 7,53 по данным The xG Philosophy, 7,27 по данным BBC, Opta и Squawka.

Squawka отмечает, что «Ливерпуль» стал первой командой как минимум с сезона-2016/17, набравшей больше 6 ожидаемых голов за матч АПЛ. The xG Philosophy сообщает, что мерсисайдцы побили рекорд по показателю xG в одной игре АПЛ, это подтверждает и Opta.

Показатель xG «Ньюкасла» – 0,59 по данным Opta, 0,7 по данным The xG Philosophy.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы Ливерпуль реализовал на уровне Ньюкасла, то счет был бы примерно 21:2
+89
-2
+87
Ответ mantihor_e
Если бы Ливерпуль реализовал на уровне Ньюкасла, то счет был бы примерно 21:2
Нет ты что, мне тут чел на соседней ветке сказал, что это судейская победа))
+60
-3
+57
Тотальное уничтожение. Если бы не Дубравка штук 10 бы забили.
+49
0
+49
Ответ Дмитрий Шарапов
Тотальное уничтожение. Если бы не Дубравка штук 10 бы забили.
А если бы Онана, штук 20.
+28
-3
+25
Клопп пересобрал Ливерпуль, выдающийся тренер. Каждый сезон покупать защей по 70 миллионов не может, а играет на уровне Сити хвалёного
+25
-3
+22
Да там и по касаниям мяча в чужой штрафной больше 60 было. Возможно тоже рекорд
+17
0
+17
Дубравка конечно супер тащил, аж бесил. Ну и Дарвин создает и тут же порет просто массу моментов
+15
0
+15
Нуньез прошлый сезон-лучший в лиге по иксджи+А
Нуньез в этом сезоне-участвовал в рекорде по иксджи

Что ты такое ,Дарвин?
+12
0
+12
Ответ Yoshiyuki Lewis
Нуньез прошлый сезон-лучший в лиге по иксджи+А Нуньез в этом сезоне-участвовал в рекорде по иксджи Что ты такое ,Дарвин?
С одной стороны стоит отметить Дарвин линию обороны держит в стране. Всё таки у него есть нормальный скорость и движение с мячом у него отличное. Защитники Ньюкасла устали к 60 минуте вышли Жота и Гакпо создали почти 3 гола играя против уставших защитников
+7
0
+7
Дубравка задел Жоту, левой рукой.
+6
0
+6
Ответ dfstorm
Дубравка конечно супер тащил, аж бесил. Ну и Дарвин создает и тут же порет просто массу моментов
Сегодня он ничего не запорол, всё вратарь тащил, плюс во втором голе отлично сыграл
+7
-2
+5
Матч оставил, как часто бывает с Ливерпулем, двоякое впечатление - с одной стороны уверенная победа и первое место в таблице, а с другой - тотальное преимущество, 30 ударов по воротам, xG - 7,2! и при этом решающий гол мы забили лишь под занавес матча. Касл провел считанное число опасных атак и забил 2 гола. То есть противник реализовал примерно 70-80% моментов, а мы где-то на уровне 20-30%.
Ну это я так - немного поворчал, а в душе очень рад победе. Теперь мы можем перевести дух и хорошо подготовиться к продолжению чемпионата. Ещё раз с победой и Новым годом всех!
+5
0
+5
Ливерпуль просто испепелил ньюкасл
+6
-1
+5
Ливерпуль просто прекрасен в этом сезоне
+4
0
+4
Вариативность в атаке работает, гиперопастный состав
+4
0
+4
И Клопп и Тен Хаг бьют рекорды, но есть нюанс...
+3
0
+3
Была бы потеха,если потеряли бы очки....На команде психологически точно бы сказалось...
+2
0
+2
да я думаю не только АПЛ
+2
0
+2
Касл просто мертв физически, на лицах игроков читалась невыносимая боль от нагрузок. Победа абсолютно по делу. Но, это не отменяет того, что два пенальти - чистейший дельфинарий. Подарок Тэйлора под ёлку, не иначе.
+8
-7
+1
Дуюравка лучший игрок матча
+1
0
+1
Ответ faaakkkeee
Касл просто мертв физически, на лицах игроков читалась невыносимая боль от нагрузок. Победа абсолютно по делу. Но, это не отменяет того, что два пенальти - чистейший дельфинарий. Подарок Тэйлора под ёлку, не иначе.
1й пенальти по правилам в любом случае был, там хоть и супер минимальное микро касание, но оно было и это стоит понимать, 2 я не видел
+2
-1
+1
и с таким монстром Те Хаг играл на равных. что за тренер у МЮ. завидую.
+1
0
+1
Ответ Тимофей Яблонский
Вариативность в атаке работает, гиперопастный состав
Вот Салах уедет и все станет ясно
+1
0
+1
Я бы сказал это рекорд топ-5 лиг. Никогда такого не видел
+1
0
+1
Ответ _FoX-
Нет ты что, мне тут чел на соседней ветке сказал, что это судейская победа))
Ну когда судит Тейлор там всегда судейская победа, он всегда запоминается
+1
0
+1
Ответ Андрей Andrey
🤣🤣 что за ветка?) сумасшедшие фанаты Сити
у вас тоже больных хватает, один чел после незабитой пенки проклинал Салаха и вопрошал, когда же его продадут 😁
+2
-1
+1
Ответ faaakkkeee
Касл просто мертв физически, на лицах игроков читалась невыносимая боль от нагрузок. Победа абсолютно по делу. Но, это не отменяет того, что два пенальти - чистейший дельфинарий. Подарок Тэйлора под ёлку, не иначе.
Щас перерыв для Ньюкасла прям как глоток свежей воды
0
0
0
Ответ mastadon
Сегодня он ничего не запорол, всё вратарь тащил, плюс во втором голе отлично сыграл
Выход один на один с Дубравкой бездарно запорол. Исак на контрасте идеально исполнил.
0
0
0
Ответ Водяра
А если бы Онана, штук 20.
Онана забили 0 пару недель назад
0
0
0
Ответ ta-tosha
Выжжет у нас всю опорную зону. К бабке не ходи. Топище игрок. А желтые - это последствия того, что он должен подчищать за всей убогой полузащитой Ньюкасла.
Ты пойми с таким судейством любой фол Бруну на жк будет на кк

Если арендовать Лемина у Вулвз было бы неплохо

Ну или вернутся к тому из бразильской лиги
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий