«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» показал лучший результат по ожидаемым голам за матч АПЛ.
В матче 20-го тура с «Ньюкаслом» (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) «Ливерпуля» составил 7,53 по данным The xG Philosophy, 7,27 по данным BBC, Opta и Squawka.
Squawka отмечает, что «Ливерпуль» стал первой командой как минимум с сезона-2016/17, набравшей больше 6 ожидаемых голов за матч АПЛ. The xG Philosophy сообщает, что мерсисайдцы побили рекорд по показателю xG в одной игре АПЛ, это подтверждает и Opta.
Показатель xG «Ньюкасла» – 0,59 по данным Opta, 0,7 по данным The xG Philosophy.
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Нуньез в этом сезоне-участвовал в рекорде по иксджи
Что ты такое ,Дарвин?
Ну это я так - немного поворчал, а в душе очень рад победе. Теперь мы можем перевести дух и хорошо подготовиться к продолжению чемпионата. Ещё раз с победой и Новым годом всех!
Если арендовать Лемина у Вулвз было бы неплохо
Ну или вернутся к тому из бразильской лиги