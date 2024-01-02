Клопп чуть не потерял обручальное кольцо, празднуя победу над «Ньюкаслом». Тренер «Ливерпуля» нашел его на газоне и поцеловал

Теги Энфилд Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп происшествия Футбол

Юрген Клопп едва не потерял обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом» (4:2).

После игры тренер «Ливерпуля» начал праздновать на поле и аплодировать трибунам «Энфилда». Вскоре немец заметил, что обронил обручальное кольцо.

Клопп начал искать кольцо и привлек стюарда на помощь. Вскоре Юрген нашел потерю, показал кольцо в камеру и поцеловал.

 

Фото: twitter.com/ESPNFC

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19 комментариев
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Какой же Клопп кладоискатель
+24
-4
+20
Да, повезло, мог от жены люлей получить
+14
-2
+12
Красавцы, выдали фееричный матч )
+7
-1
+6
Ответ Максим Ларченков
Чуть камингаут не удался
И что же тебе помешало?
+5
0
+5
Ответ mantihor_e
Какой же Клопп кладоискатель
жену любит
+3
-1
+2
на краткий миг стал свободным.
+1
-1
0
Ответ mantihor_e
Какой же Клопп кладоискатель
На нашем жарком юге некоторые люди на пляжах по морю ходят с металлоискателями в поисках утерянных драгоценностей.
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