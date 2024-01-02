Клопп чуть не потерял обручальное кольцо, празднуя победу над «Ньюкаслом». Тренер «Ливерпуля» нашел его на газоне и поцеловал

Юрген Клопп едва не потерял обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом» (4:2).

После игры тренер « » начал праздновать на поле и аплодировать трибунам « ». Вскоре немец заметил, что обронил обручальное кольцо.

начал искать кольцо и привлек стюарда на помощь. Вскоре Юрген нашел потерю, показал кольцо в камеру и поцеловал.

Фото: twitter.com/ESPNFC

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