«Ливерпуль» не забил пенальти в матче с «Ньюкаслом»: Дубравка отбил удар Салаха, Трент не попал в створ на добивании. Падение Диаса проверяли на симуляцию

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Мартин Дубравка Мохамед Салах Дэн Берн Трент Александер-Арнолд Луис Диас Футбол

Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

На 20-й минуте матча АПЛ Луис Диас упал в штрафной «Ньюкасла» после подката Дэна Берна. Судья Энтони Тэйлор указал на точку. ВАР изучил момент на предмет возможной симуляции игрока «Ливерпуля», но пенальти остался в силе.

Мохамед Салах не сумел переиграть вратаря «сорок» Мартина Дубравку, отбившего удар. На добивание первым успел Трент Александер-Арнолд, но защитник пробил мимо ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев
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Ответ Roman
очередная левая пенка Ливерпуля
Очередная)))))
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Судью на мыло😤
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Ну понятно , Тейлор принял ислам
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По-моему Диас в конце симулировал уже, но если вар решил
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Ответ Roman
очередная левая пенка Ливерпуля
очевидный пенальти, не обманывайте. Но это не отменяет того факта, что Тейлор опять поплыл
+4
-3
+1
очередная левая пенка Ливерпуля
+11
-11
0
Комментарий удален модератором
Какой-то лютый идиот судит. Куча желтых, игроки на взводе. Бездарь.
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Ответ Roman
очередная левая пенка Ливерпуля
Да уж, тащат судьи Ливерпуль в этом сезоне..
+2
-2
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Ответ Babangida Katar
Да уж, тащат судьи Ливерпуль в этом сезоне..
Глаза приоткрой
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Ответ Babangida Katar
Да уж, тащат судьи Ливерпуль в этом сезоне..
Отлично тащат, когда чистые голы отменяют, а Эдегору можно в баскетбол в штрафной играть
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Ответ сержант vytiuxa
Комментарий удален модератором
когда найдут замену тогда и не будет его
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Ответ сержант vytiuxa
Комментарий удален модератором
какой однако неблагодарный скаузер
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Ответ No Name
какой однако неблагодарный скаузер
Он уже переобувается, типичный хейтер)
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