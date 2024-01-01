«Ливерпуль» не забил пенальти в матче с «Ньюкаслом»: Дубравка отбил удар Салаха, Трент не попал в створ на добивании. Падение Диаса проверяли на симуляцию

Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

На 20-й минуте матча АПЛ Луис Диас упал в штрафной « » после подката . Судья Энтони указал на точку. ВАР изучил момент на предмет возможной симуляции игрока « », но пенальти остался в силе.

не сумел переиграть вратаря «сорок» Мартина Дубравку, отбившего удар. На добивание первым успел Трент Александер-Арнолд, но защитник пробил мимо ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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