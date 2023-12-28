Британец южноазиатского происхождения обвинил «Ливерпуль» в расовой дискриминации и подал на клуб в суд из-за отказа в приеме на работу

Против «Ливерпуля» подали иск о расовой дискриминации.

Как сообщает The Guardian, британец южноазиатского происхождения Асад Фарук подал в суд на «Ливерпуль» после отказа в приеме на административную должность в ноябре. Он утверждает, что, несмотря на наличие высшего образования в сфере управления стадионами и мероприятиями, а также опыта работы в « » и на в Катаре, выбор был сделан в пользу менее опытного кандидата. По словам Фарука, впоследствии нанятого сотрудника перевели на другую должность, наняв на его место другого работника, не имеющего опыта работы в футболе.

«Как уроженец Южной Азии, я очень усердно работал, чтобы пробиться, но, похоже, никто не даст мне никаких возможностей. Я более чем способен работать [в «Ливерпуле»]. Я не собираюсь отказываться от этого, потому что они утверждают, что выступают за разнообразие, за приход южноазиатов в футбольную индустрию, а потом не дают нам шанса.

Если у вас проблема с разнообразием, как можно предоставить кому-то должность на временной основе, когда он явно не соответствует должностной инструкции, а затем нанять его на полную ставку? Они могли бы сказать: «Послушайте, прямо сейчас у нас проблема с приходом в клуб сотрудника, работающего полный рабочий день, ему потребуется некоторое время. Приходите на собеседование», – сказал Фарук.

Ожидается, что слушание пройдет в марте – « » попытается добиться прекращения дела. По словам юриста Юнуса Луната, ставшего первым мусульманином в совете Футбольной ассоциации Англии, в «Ливерпуле» объяснили отказ в приеме Фарука на работу его требованиями по зарплате.

Под Южной Азией обычно понимают такие страны, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

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