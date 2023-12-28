Британец южноазиатского происхождения обвинил «Ливерпуль» в расовой дискриминации и подал на клуб в суд из-за отказа в приеме на работу

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Против «Ливерпуля» подали иск о расовой дискриминации.

Как сообщает The Guardian, британец южноазиатского происхождения Асад Фарук подал в суд на «Ливерпуль» после отказа в приеме на административную должность в ноябре. Он утверждает, что, несмотря на наличие высшего образования в сфере управления стадионами и мероприятиями, а также опыта работы в «Тоттенхэме» и на ЧМ-2022 в Катаре, выбор был сделан в пользу менее опытного кандидата. По словам Фарука, впоследствии нанятого сотрудника перевели на другую должность, наняв на его место другого работника, не имеющего опыта работы в футболе.

«Как уроженец Южной Азии, я очень усердно работал, чтобы пробиться, но, похоже, никто не даст мне никаких возможностей. Я более чем способен работать [в «Ливерпуле»]. Я не собираюсь отказываться от этого, потому что они утверждают, что выступают за разнообразие, за приход южноазиатов в футбольную индустрию, а потом не дают нам шанса.

Если у вас проблема с разнообразием, как можно предоставить кому-то должность на временной основе, когда он явно не соответствует должностной инструкции, а затем нанять его на полную ставку? Они могли бы сказать: «Послушайте, прямо сейчас у нас проблема с приходом в клуб сотрудника, работающего полный рабочий день, ему потребуется некоторое время. Приходите на собеседование», – сказал Фарук.

Ожидается, что слушание пройдет в марте – «Ливерпуль» попытается добиться прекращения дела. По словам юриста Юнуса Луната, ставшего первым мусульманином в совете Футбольной ассоциации Англии, в «Ливерпуле» объяснили отказ в приеме Фарука на работу его требованиями по зарплате.

Под Южной Азией обычно понимают такие страны, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А если он ещё гей трансгендер то вообще полный комплект
+10
-1
+9
«Как уроженец Южной Азии, я очень усердно работал»
Уже после этих первых слов можно дальше не читать. Потому что в самом начале он уже дает понять, что сам тот еще расист или как минимум стереотипно мыслит. А если человек не из Южной Азии, то он не усердно работает? Расизм без сомнений существует в мире, но проблема в том, что люди, которые сталкивались с ним нередко начинают искать его везде и тут очень похоже на подобный случай.
+5
0
+5
Асад ну ты и фрукт Фарук. Может у него ещё африканские корни есть, тогда...
О, ужас!
+1
-1
0
Действительно, какая разница - черный ты, желтый или нормальный
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий