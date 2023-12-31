«Давай мне ключ, ###### нигер». Игрок АПЛ оскорбил консьержа на почве расизма, полиция начала расследование

Футболист АПЛ подозревается в том, что назвал консьержа «нигером».

50-летний мужчина, родившийся в Англии в семье сенегальцев и гамбийцев, заявил, что игрок одного из клубов чемпионата Англии оскорбил его на почве расизма. Это произошло 10 декабря. Консьерж работал в премиальном многоквартирном доме.

«От него пахло алкоголем, и он был очень взбудоражен. Я хотел помочь ему. Но как только он увидел меня, он потребовал: «Мой ключ?»

Я сказал ему: «Пожалуйста, сэр, не могли бы вы написать свое имя, адрес электронной почты, адрес и номер телефона, чтобы я мог попытаться помочь». Я объяснил, что я работаю здесь временно и сделаю все возможное, чтобы помочь.

Было поздно. Я не мог войти в систему компьютера, пароль, что мне дали, не подходил.

Он начал выходить из себя и велел мне дать ему «долбаный ключ». Потом он назвал меня ######## (придурком). Он начал ругаться еще сильнее: «Давай мне ключ, ###### (гребаный) нигер».

Тут он перешел черту, я был потрясен и возмущен. Я сказал ему: «Я этого не потерплю. Не используйте это слово по отношению ко мне». «Он кричал на меня: «Ты знаешь, кто я, черт возьми, такой? Ты никогда больше здесь не будешь работать». Он снова сказал слово на букву Н.

После его ухода мой коллега сказал мне, что он известный футболист. Я был потрясен», – рассказал консьерж.

13 декабря мужчина обратился в полицию и в клуб, за который выступает футболист, из-за оскорбления. Полиция начала расследование, в клубе отказались от комментариев. Сам игрок, чье имя не называется, отрицает обвинения.

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