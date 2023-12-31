«Давай мне ключ, ###### нигер». Игрок АПЛ оскорбил консьержа на почве расизма, полиция начала расследование

Теги премьер-лига Англия происшествия брань дискриминация контент Футбол

Футболист АПЛ подозревается в том, что назвал консьержа «нигером».

50-летний мужчина, родившийся в Англии в семье сенегальцев и гамбийцев, заявил, что игрок одного из клубов чемпионата Англии оскорбил его на почве расизма. Это произошло 10 декабря. Консьерж работал в премиальном многоквартирном доме.

«От него пахло алкоголем, и он был очень взбудоражен. Я хотел помочь ему. Но как только он увидел меня, он потребовал: «Мой ключ?» 

Я сказал ему: «Пожалуйста, сэр, не могли бы вы написать свое имя, адрес электронной почты, адрес и номер телефона, чтобы я мог попытаться помочь». Я объяснил, что я работаю здесь временно и сделаю все возможное, чтобы помочь.

Было поздно. Я не мог войти в систему компьютера, пароль, что мне дали, не подходил.

Он начал выходить из себя и велел мне дать ему «долбаный ключ». Потом он назвал меня ######## (придурком). Он начал ругаться еще сильнее: «Давай мне ключ, ###### (гребаный) нигер».

Тут он перешел черту, я был потрясен и возмущен. Я сказал ему: «Я этого не потерплю. Не используйте это слово по отношению ко мне». «Он кричал на меня: «Ты знаешь, кто я, черт возьми, такой? Ты никогда больше здесь не будешь работать». Он снова сказал слово на букву Н.

После его ухода мой коллега сказал мне, что он известный футболист. Я был потрясен», – рассказал консьерж.

13 декабря мужчина обратился в полицию и в клуб, за который выступает футболист, из-за оскорбления. Полиция начала расследование, в клубе отказались от комментариев. Сам игрок, чье имя не называется, отрицает обвинения.

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66 комментариев
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Представляю, человек пришел домой видимо, а ему вместо ключа предлагают заполнить анкету и не дают ключ, потому что «пароль не подходит»😃
+53
-4
+49
Ну всё попал Грилиш
+52
-5
+47
наберут нигеров, даже ключ подать не могут...
+47
-3
+44
Откройте первую букву
+16
-1
+15
Узнаю Рэшфорда.
+11
-3
+8
В каком клубе отказались от комментариев ?
+9
-1
+8
А в чём вообще проблема, если человек родился в семье сенегальцев и гамбийцев? Его же не китайцем назвали и не латиносом.
+10
-2
+8
Ответ kunimaster
Ну всё попал Грилиш
Почему я тоже подумал про него?
+8
-1
+7
Ответ Максим Семин
Почему я тоже подумал про него?
наверное из-за упоминания алкоголя в новости.
Но тут еще про многоквартирный дом. Че там Грилишу делать
+9
-2
+7
По информации Sunday Evening, британский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Шотландии Скот Мактоминей, после проигранного матча с Ноттингем Форрест, напился в пабе на Кроулинг стрит, после возвращения домой оскорбил консьержа на почве расизма.
+4
0
+4
Арис разве в АПЛ?
+3
0
+3
Ответ Beast
Откройте первую букву
N
+4
-2
+2
Ответ bevooch
N
I
+3
-1
+2
Ответ filippa
10. го. сегодня 31. это типа 3 недели думал ? сочинял? вспоминал?
Вспоминал пароль.
+1
0
+1
Так это же Аршавин! Андрей Сергеевич! Вместе с Гариком Денисовым и Быстровым.
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
наверное из-за упоминания алкоголя в новости. Но тут еще про многоквартирный дом. Че там Грилишу делать
Думаю это не хрущевка) Вполне нормальный вариант городского дома с люксовыми квартирами для него.
+3
-2
+1
негра назвали негром, расизм
+2
-1
+1
Ответ filippa
G
G
+2
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+1
Ответ Николай Бойко
I
G
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Это Рэшфорд - 100%
+1
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10. го. сегодня 31. это типа 3 недели думал ? сочинял? вспоминал?
+1
0
+1
Не удивлюсь, если и этот окажется из Юнайтед 😂
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
Могли хотя бы указать город сего происшествия
тебе скажут Лондон и иди вычисляй его среди десятков клубов)
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0
+1
Ответ filippa
G
G
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Ответ funkdelic09
G
E
+2
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+1
Похоже на новогоднюю шараду по-английски, отгадка в январе.
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Ответ soldat2212
Миколенко
Мыколэнко*
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Ответ evgen123
По информации Sunday Evening, британский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Шотландии Скот Мактоминей, после проигранного матча с Ноттингем Форрест, напился в пабе на Кроулинг стрит, после возвращения домой оскорбил консьержа на почве расизма.
ну хоть в женском белье не ходит. хотя ...
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не понял, а второго личного ключа чтоль нет?
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Миколенко
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