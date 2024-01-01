Френки де Йонг: «Я доволен в «Барсе», всегда мечтал играть здесь. Я все еще могу стать лучше»

Полузащитник Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны».

«Я в клубе, о котором всегда мечтал. Я очень доволен в «Барселоне». На данный момент мне здесь хорошо.

Важность игрока зачастую определяется голами и результативными передачами. На моей позиции это не так. Я хочу быть важным в другом смысле. Я все еще могу стать лучше, но пока я не на том уровне, на котором хочу быть.

У нас талантливая команда, но мы недостаточно стабильны. Я не знаю точных причин этого», – сказал нидерландец в интервью NOS.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам