Экс-кандидат в президенты «Барсы» о невыплате за Barça Vision: «400 миллионов «прибыли» могут исчезнуть – это откроет дыру в капитале. Сделку провели впопыхах, но «продали» как важную веху»

Виктор Фонт заявил о финансовой дыре в бюджете «Барселоны».

Бывший кандидат в президенты каталонского клуба прокомментировал новость о том, что «Барселона» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision.

Компания Libero Football Finance должна была выплатить 40 миллионов евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.

«С этой сделкой связано 400 миллионов «прибыли», которые могут внезапно исчезнуть. Это снова откроет очень большую дыру в капитале клуба и усугубит ситуацию с финансовым фэйр-плей.

Данную сделку провели впопыхах, с неизвестными партнерами и без какого-либо соответствующего опыта в аудиовизуальной сфере, что и повлекло за собой риски.

Мы продолжаем терять время, поскольку спустя три года после выборов и полтора года после продажи 49% Barça Studios источник дохода так и не был создан.

Кроме того, эта ситуация исключает широко анонсированное IPO Barça Media. Сделка была спекулятивной и не имела особого смысла, но была «продана» как важная веха», – написал Виктор Фонт.

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