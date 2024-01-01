Экс-кандидат в президенты «Барсы» о невыплате за Barça Vision: «400 миллионов «прибыли» могут исчезнуть – это откроет дыру в капитале. Сделку провели впопыхах, но «продали» как важную веху»

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Виктор Фонт Футбол

Виктор Фонт заявил о финансовой дыре в бюджете «Барселоны».

Бывший кандидат в президенты каталонского клуба прокомментировал новость о том, что «Барселона» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision.

Компания Libero Football Finance должна была выплатить 40 миллионов евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.

«С этой сделкой связано 400 миллионов «прибыли», которые могут внезапно исчезнуть. Это снова откроет очень большую дыру в капитале клуба и усугубит ситуацию с финансовым фэйр-плей.

Данную сделку провели впопыхах, с неизвестными партнерами и без какого-либо соответствующего опыта в аудиовизуальной сфере, что и повлекло за собой риски.

Мы продолжаем терять время, поскольку спустя три года после выборов и полтора года после продажи 49% Barça Studios источник дохода так и не был создан.

Кроме того, эта ситуация исключает широко анонсированное IPO Barça Media. Сделка была спекулятивной и не имела особого смысла, но была «продана» как важная веха», – написал Виктор Фонт.

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20 комментариев
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Как вообще можно проводить сделки на почти как полмиллиарда баксов ВПОПЫХАХ?
Это вообще нормально или это у Барселоны такой уровень управленцев и юристов?
+15
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+14
Фейковый рычаг. Бывают и такие
+22
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+13
Ответ Purp
Ооо, это ведь тот самый чувак, который говорил, что никакого Левандовски и Рафиньи не будет в Барселоне и что это блеф со стороны Лапорты. Балабол и популист ты, Виктор Фонт!
Лапорта тоже неплохо с Мессе поблефовал))
+9
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+8
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Лапорта тоже неплохо с Мессе поблефовал))
Он на этом выиграл выборы)))
+3
0
+3
Даже рычаги не помогают нашей барсе с дырками
+3
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Ооо, это ведь тот самый чувак, который говорил, что никакого Левандовски и Рафиньи не будет в Барселоне и что это блеф со стороны Лапорты. Балабол и популист ты, Виктор Фонт!
+5
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Ответ Cruel Snake
Фейковый рычаг. Бывают и такие
Если ты про фейковые рычаги говоришь, то, к примеру, за название стадиона Сити «Этихад» арабское государство, благодаря своей ручной фирме, отвалило порядка полмиллиарда евро. Здесь же пример не фейкового рычага, а продажи активов клуба, которые больше никогда не принесут доход.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему с одним из величайших клубов Каталонии происходят такие вещи? Мне грустно😞 .
скоро в арабское владение перейдет еще один клуб из Каталонии)
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Жирона уже в структуре Сити.
так я про барсу
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