Бруну – лидер по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг Европы (31), Трент – второй (29), Салах – третий (24)

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Бруну Фернандеш – лидер по числу созданных моментов в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу созданных явных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

Второе место по этому показателю занял защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (29), третье – полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (24), четвертое – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер (22).

Пятую строчку поделили Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии» и Антуан Гризманн из «Атлетико» (21).

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32 комментария
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Неожиданная приятность
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Это лишь показывает насколько бездарные игроки атаки в МЮ
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Бруну топ во всем, и прессингует больше всех, везде где мяч, там он. Играет регулярно при всех тренерах. Ему бы в норм клуб уйти, сейчас бы претендовал на золотой мяч. А, еще характер надо поправить и перестать постоянно ныть и психовать
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Бруну однозначно лучший трансфер после ухода САФа
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Ответ Pushkin_CR7
Без комментариев. Это парадокс МЮ.
Бруно - топ. Другое дело что это выглядит как дисбаланс в построении атаки
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Ответ Stewart D.
Надеюсь Трент свои 10-12 ассистов сделает всё таки за сезон, а то спад какойто начался в этом вопросе
так он теперь дирижер больше чем тот, кто последний пас отдаёт, сейчас Салах эту роль больше берёт на себя
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Без комментариев. Это парадокс МЮ.
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а зачем в мужской рейтинг включили девочку-плаксу Брауну?)
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Ответ Evgen_Hazard
По количеству созданного нытья вокруг судьи — тоже первый с отрывом
Ты еще статистику приведи по нытью😁😁😁
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Ответ Evgen_Hazard
По количеству созданного нытья вокруг судьи — тоже первый с отрывом
не надоело??
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Ответ PIT-BUL
Бруно играя каждый раз за МЮ спрашивает небеса за что??? где я так согрешил??? Я его так понимаю )
Так пусть валит , кто держит ? Не вижу желающих его получить.
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Ответ Трент 66
При вертикальной игре гораздо легче создавать моменты, когда много пространства, это база, омг.. И портки также играют, это тебе не Испания.
Портки при Мартинезе так играют?) с кем? с условной Словакией? Чувак, ну харе нести чушь, смешно становится)
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Ответ QWertY
Кавани был бистом. Лучшая 7ка со времен Валенсии)
Ну ты жесткий)
Пожалей первого января болельщиков Роналду, что такое факты на них сваливать.
Вот никто так не дискредитирует Криштиану так как его не фанаты, не обременённые интеллектом
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Ответ QWertY
Магнифико! Играй он в Сити, то каждый год имел бы по 20 ассистов чисто в лиге
Местные эксперты навалили минусов потому что смотрят футбол отверстием меж ягодиц.
Ему даже не надо Сити, ему форварда уровня Кавани. В сезоне с Кавани, Бруну выбил 12 ассистов
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Ответ Макс Голубцов
Бруно - топ. Другое дело что это выглядит как дисбаланс в построении атаки
Минусующие, минусуйте на здоровье, но хоть пишете с чем вы не согласны. С тем что Бруно - футболист топ уровня? Или с тем что в атаке МЮ нет дисбаланса?
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Какая странная статистика.. Зачем сравнивать лиги, в которых за сезон количество матчей сильно отличается - минимум аж на четыре штуки.
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А как бы интересно Кейн себя чувствовал с таким подносчиком снарядов?))
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Месси за пол сезона в ПСЖ 50 созданных голевых моментов, а вообщем в2023 году около 150.
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Может возродит Манчестер юнайтед.
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Бруно играя каждый раз за МЮ спрашивает небеса за что??? где я так согрешил???
Я его так понимаю )
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