Бруну – лидер по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг Европы (31), Трент – второй (29), Салах – третий (24)

Бруну Фернандеш – лидер по числу созданных моментов в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу созданных явных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

Второе место по этому показателю занял защитник «Ливерпуля» (29), третье – полузащитник «Ливерпуля» (24), четвертое – защитник «Ньюкасла» (22).

Пятую строчку поделили из дортмундской «Боруссии» и из «Атлетико» (21).

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