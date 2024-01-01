Бруну – лидер по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг Европы (31), Трент – второй (29), Салах – третий (24)
Бруну Фернандеш – лидер по числу созданных моментов в топ-5 лиг Европы в 2023 году.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу созданных явных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.
Второе место по этому показателю занял защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (29), третье – полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (24), четвертое – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер (22).
Пятую строчку поделили Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии» и Антуан Гризманн из «Атлетико» (21).
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Пожалей первого января болельщиков Роналду, что такое факты на них сваливать.
Вот никто так не дискредитирует Криштиану так как его не фанаты, не обременённые интеллектом
Ему даже не надо Сити, ему форварда уровня Кавани. В сезоне с Кавани, Бруну выбил 12 ассистов
Я его так понимаю )