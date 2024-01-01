Эланга о победе «Ноттингема» над «МЮ»: «Матч носил личный смысл для меня – хотелось доказать, что я способен играть на более высоком уровне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Энтони Эланга Стив Купер Футбол

Энтони Эланга заявил о личной мотивации в матче против «Манчестер Юнайтед».

«Ноттингем» обыграл манкунианский клуб (2:1) в матче АПЛ.

В прошедшее межсезонье «Манчестер Юнайтед» продал Энтони Элангу за 15 миллионов фунтов.

«Прошлый сезон был непростым для меня, потому что я играл 5-10 минут, а затем и вовсе не играл 10 игр. Я просто оставался сильным, понимаете? Моя семья поддерживала меня, когда было трудно.

Поэтому эта игра была для меня в некотором смысле личной, чтобы доказать, что я способен играть на более высоком уровне.

Я благодарен «Ноттингему» за то, что клуб пригласил меня, особенно Стиву Куперу. Сейчас тренер покинул команду, но Нуну Эшпириту Санту и его помощники уже проделали огромную работу», – сказал Эланга в интервью NBC Sports.

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5 комментариев
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Пошел на повышение и доказал свой класс, респект.
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Играть на более высоком уровне чем МЮ, может даже Бёрнли и Копенгаген. Не удивил.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Играть на более высоком уровне чем МЮ, может даже Бёрнли и Копенгаген. Не удивил.
Вот вот, победили МЮ, а гонору будто с Ливерпулем ничью скатали))
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