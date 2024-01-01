Эланга о победе «Ноттингема» над «МЮ»: «Матч носил личный смысл для меня – хотелось доказать, что я способен играть на более высоком уровне»
Энтони Эланга заявил о личной мотивации в матче против «Манчестер Юнайтед».
«Ноттингем» обыграл манкунианский клуб (2:1) в матче АПЛ.
В прошедшее межсезонье «Манчестер Юнайтед» продал Энтони Элангу за 15 миллионов фунтов.
«Прошлый сезон был непростым для меня, потому что я играл 5-10 минут, а затем и вовсе не играл 10 игр. Я просто оставался сильным, понимаете? Моя семья поддерживала меня, когда было трудно.
Поэтому эта игра была для меня в некотором смысле личной, чтобы доказать, что я способен играть на более высоком уровне.
Я благодарен «Ноттингему» за то, что клуб пригласил меня, особенно Стиву Куперу. Сейчас тренер покинул команду, но Нуну Эшпириту Санту и его помощники уже проделали огромную работу», – сказал Эланга в интервью NBC Sports.
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