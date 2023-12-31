«МЮ» не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты. Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан деньги Футбол

«Ман Юнайтед» решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана.

Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один год.

По информации Daily Mail, манкунианцы решили не активировать опцию, но по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока. Поэтому в январе «Манчестер Юнайтед» обсудит с французом возможность подписания нового контракта.

В клубе считают, что нынешняя зарплата Варана в размере 340 000 фунтов в неделю слишком высока с учетом его регулярных травм. «МЮ» хочет снизить зарплату Рафаэля, а активация опции продления сохранила бы ее на том же уровне.

Из-за этого Варан сможет вести переговоры с другим клубом уже в январе 2024-го.

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 11 матчей. Его статистику можно найти здесь

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18 комментариев
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Справедливости ради, Варан сильно сдал как защитник.
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Реал обычно не принимает обратно своих игроков
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Не нашли ДНК Аякса?
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340 тысяч для футболиста, у которого и половины матчей в сезоне не набирается, а те что есть не часто проходят на достойном уровне, это очень большая сумма. Уж лучше бы продали за сколько смогут и взяли кого помоложе
+6
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Ответ adenaden
Реал обычно не принимает обратно своих игроков
так у Реала обычно и два основных защитника не вылетает до конца сезона
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Ответ Sv1ft
Кто-то из руководства наконец-то начал читать контракты и думать головой?
так новое руководство же
+4
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Кажись у команды действительно новый спортивный блок появляться начал, раз уж на болезного ветерана вышли с предложением уменьшить свою зарплату.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Справедливости ради, Варан сильно сдал как защитник.
думаешь перец их просто так слил?
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Кто-то из руководства наконец-то начал читать контракты и думать головой?
+2
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+1
Ответ кэпко
думаешь перец их просто так слил?
Варан отказался продливать контракт с Реалом. Всякую чушь пишите и плюсуете себя
https://tele-sport.ru/football/spain/varan-otkazalsya-prodlevat-kontrakt-s-realom-do-2025-goda
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Неплохо так. Больше 17 млн.£ в год. А в $ это неверное ещё больше.
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Ответ кэпко
Так Перец отказался проблевать контракт на условиях Варана, потому что не видел перспектив. Но вот МЮ преложили повышение зп, и кто прав в итоге? И чём доказешь, что я себя плюсую трепло дешевое?
Перес никогда не принимает условий игроков. И неважно на пике он или на спаде.
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Ответ Tyrone Woodley
Варан отказался продливать контракт с Реалом. Всякую чушь пишите и плюсуете себя https://tele-sport.ru/football/spain/varan-otkazalsya-prodlevat-kontrakt-s-realom-do-2025-goda
Так Перец отказался проблевать контракт на условиях Варана, потому что не видел перспектив. Но вот МЮ преложили повышение зп, и кто прав в итоге?
И чём доказешь, что я себя плюсую трепло дешевое?
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0
Ответ adenaden
Реал обычно не принимает обратно своих игроков
А еще 2 раза в клуб не зовет(привет Мбаппе)
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Да Варана и метлой поганной не выгонишь в Реал ,коль у него такая зп
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Охренеть ,почти 50к в день ,а защита дырявая. Не стоит он таких денег
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