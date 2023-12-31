«МЮ» не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты. Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю

«Ман Юнайтед» решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана.

Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один год.

По информации Daily Mail, манкунианцы решили не активировать опцию, но по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока. Поэтому в январе « » обсудит с французом возможность подписания нового контракта.

В клубе считают, что нынешняя зарплата в размере 340 000 фунтов в неделю слишком высока с учетом его регулярных травм. «МЮ» хочет снизить зарплату Рафаэля, а активация опции продления сохранила бы ее на том же уровне.

Из-за этого Варан сможет вести переговоры с другим клубом уже в январе 2024-го.

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 11 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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