«МЮ» не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты. Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю
«Ман Юнайтед» решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана.
Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один год.
По информации Daily Mail, манкунианцы решили не активировать опцию, но по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока. Поэтому в январе «Манчестер Юнайтед» обсудит с французом возможность подписания нового контракта.
В клубе считают, что нынешняя зарплата Варана в размере 340 000 фунтов в неделю слишком высока с учетом его регулярных травм. «МЮ» хочет снизить зарплату Рафаэля, а активация опции продления сохранила бы ее на том же уровне.
Из-за этого Варан сможет вести переговоры с другим клубом уже в январе 2024-го.
В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 11 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
https://tele-sport.ru/football/spain/varan-otkazalsya-prodlevat-kontrakt-s-realom-do-2025-goda
И чём доказешь, что я себя плюсую трепло дешевое?