У «Барселоны» 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году – больше всех в топ-лигах. У «Реала» – 19, у «МЮ» – 16
В топ-лигах Европы по числу сухих матчей в 2023 году лидирует «Барселона».
На счету команды Хави 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.
На втором месте идет «Интер» (21), на третьем – «Ювентус» (20).
По 19 сухих игр провели «Ницца» и «Реал», 18 – «Лацио», по 17 – «Ливерпуль», «Сосьедад» и «Наполи», по 16 – «Торино» и «Манчестер Юнайтед».
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