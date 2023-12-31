У «Барселоны» 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году – больше всех в топ-лигах. У «Реала» – 19, у «МЮ» – 16

Теги Ницца Интер Лацио Торино Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Хави лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Футбол

В топ-лигах Европы по числу сухих матчей в 2023 году лидирует «Барселона».

На счету команды Хави 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.

На втором месте идет «Интер» (21), на третьем – «Ювентус» (20).

По 19 сухих игр провели «Ницца» и «Реал», 18 – «Лацио», по 17 – «Ливерпуль», «Сосьедад» и «Наполи», по 16 – «Торино» и «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария
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Ответ Эрик Оганезов
Кристенсен не меньше сделал
Да и сам тер штеген часто спасал
+22
-2
+20
Ответ corazn blanco
Эффект Араухо образца прошлого сезона. Именно во многом благодаря его игре и тому, что он был здоров во второй части сезона и грамотно руководил обороной, Тер Штеген и получил заветный трофей Заморы и выстояли во многих матчах с минимальным счетом.
Кристенсен не меньше сделал
+17
-2
+15
Эффект Араухо образца прошлого сезона. Именно во многом благодаря его игре и тому, что он был здоров во второй части сезона и грамотно руководил обороной, Тер Штеген и получил заветный трофей Заморы и выстояли во многих матчах с минимальным счетом.
+21
-15
+6
Упс… ушел Бускетс и команда пошла по ….е
+5
-1
+4
Ответ Cruel Snake
22 сухих матчах! А идут 4 в Ла Лиге! И отлетали даже от «Антверпена»
Большая часть весной была сыграна, когда стали первыми.
+4
-2
+2
Ответ Жаргал Шадапов
МЮ конечно невероятный клуб. Херово выступают но при этом попадают в различные топ рейтинги😂
Прошлый сезон неплохой у МЮ, это ведь за весь 2023
+2
0
+2
Ребят ,все оставим в старом году, Я всех от всей души поздравляю с наступающим новым годом! у кого наступил уже, с новым годом! Люди я всем желаю больше удачи, мира ,добра, здоровья нашим близким! !!!!
+3
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МЮ ломает мозг 🤣
+2
0
+2
здоровья всем пацаны!!!
+1
0
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да фиг с ним! Всех с новым годом!
+1
0
+1
Ответ corazn blanco
Эффект Араухо образца прошлого сезона. Именно во многом благодаря его игре и тому, что он был здоров во второй части сезона и грамотно руководил обороной, Тер Штеген и получил заветный трофей Заморы и выстояли во многих матчах с минимальным счетом.
Абсолютно ты не прав. Все было на опыте Бускетса.
+3
-2
+1
Ответ cukken
Упс… ушел Бускетс и команда пошла по ….е
Буся и Альба были последними столпами команды
+1
0
+1
МЮ конечно невероятный клуб. Херово выступают но при этом попадают в различные топ рейтинги😂
+1
0
+1
Ответ Ru Gold
Ребят ,все оставим в старом году, Я всех от всей души поздравляю с наступающим новым годом! у кого наступил уже, с новым годом! Люди я всем желаю больше удачи, мира ,добра, здоровья нашим близким! !!!!
спасибо, взаимно!
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Ответ войд
22 отскока)
Бро с наступающим новым годом тебя и твоих родных! пусть все будет хорошо 👍!
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Как в руководстве не поняли, что летом в первую очередь нужно искать замену Бускетсу - загадка. Теперь из-за этого команда проваливает сезон.
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Ответ mqh9pzrxgf
Да и сам тер штеген часто спасал
Так это никто и не отрицает, но сам факт, что Араухо был одним из главных героев. Причем дважды даже сам выносил с ленточки мяч, против Атлетико точно после удара Гризманна и еще в каком-то матче, ну и немец шикарно играл, как в лучшие годы.
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