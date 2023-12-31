У «Барселоны» 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году – больше всех в топ-лигах. У «Реала» – 19, у «МЮ» – 16

В топ-лигах Европы по числу сухих матчей в 2023 году лидирует «Барселона».

На счету команды 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.

На втором месте идет « » (21), на третьем – « » (20).

По 19 сухих игр провели « » и « », 18 – «Лацио», по 17 – «Ливерпуль», «Сосьедад» и «Наполи», по 16 – «Торино» и «Манчестер Юнайтед».

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