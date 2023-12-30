Льорис подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на год с опциями продления до 2026-го
Уго Льорис присоединился к «Лос-Анджелесу».
Американский клуб объявил о заключении контракта с вратарем, покинувшим «Тоттенхэм» в качестве свободного агента.
Договор с французом рассчитан до конца 2024 года, предусмотрены опции продления до 2025-го и 2026-го.
В последний раз Льорис выходил на поле 23 апреля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: lafc.com
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