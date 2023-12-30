Льорис подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на год с опциями продления до 2026-го

Теги МЛС премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Лос-Анджелес Футбол

Уго Льорис присоединился к «Лос-Анджелесу».

Американский клуб объявил о заключении контракта с вратарем, покинувшим «Тоттенхэм» в качестве свободного агента.

Договор с французом рассчитан до конца 2024 года, предусмотрены опции продления до 2025-го и 2026-го.

В последний раз Льорис выходил на поле 23 апреля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: lafc.com

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6 комментариев
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Не болельщик ТТХ, но на своем пике тащил и шпоры и Французов, заслуженно ушел доигрывать, удачи ему
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Льорис легенда
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Льорис даже в 37 лет сильнее всех вратарей в лиге Аравии, и он переходит в МЛС.
+11
-6
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Удачи Льорису, хорошая охота в Европе выдалась, хотя мог еще чуть поиграть и на пенсию.
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