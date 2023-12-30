«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере Дрэгушина. Защитник Румынии и «Дженоа» согласен на переход

Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин Футбол

«Тоттенхэм» работает над трансфером защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Шпоры» уже начали переговоры и планируют отправить первое предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам 21-летний игрок уже дал согласие на переход. «Тоттенхэм» надеется закрыть сделку до конца следующей недели.

Статистику футболиста сборной Румынии можно изучить здесь.

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5 комментариев
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вчера понравился, настоящий лидер
шпорам надо сразу в первые дни января его брать
+6
0
+6
Не помешал бы
+3
0
+3
Ответ Okaka
вчера понравился, настоящий лидер шпорам надо сразу в первые дни января его брать
Он "как вчера" играет весь сезон, абсолютный топ растёт
+3
0
+3
вчера хорошо отыграл, ставку проиграл из за него))
0
0
0
уже 4-5(?) бывший Ювентиши , у которого не пошло
0
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0
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