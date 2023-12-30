«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере Дрэгушина. Защитник Румынии и «Дженоа» согласен на переход
«Тоттенхэм» работает над трансфером защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.
«Шпоры» уже начали переговоры и планируют отправить первое предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сам 21-летний игрок уже дал согласие на переход. «Тоттенхэм» надеется закрыть сделку до конца следующей недели.
Статистику футболиста сборной Румынии можно изучить здесь.
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шпорам надо сразу в первые дни января его брать