Варан может бесплатно уйти из «МЮ» летом – контракт действует до 2024 года, а не до 2025-го. Защитника купили за 34+8 млн фунтов

Рафаэль Варан может бесплатно уйти из «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

Французский защитник присоединился к манкунианцам в августе 2021 года. Английский клуб объявил о подписании контракта до 2025 года. Трансфер обошелся «Юнайтед» в 34 млн фунтов, еще 8 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Как сообщает The Athletic, на самом деле соглашение рассчитано до 2024-го и содержит опцию продления на один год. Таким образом, 30-летний футболист может стать свободным агентом после завершения этого сезона.

Уже в январе у будет право вести переговоры с другими клубами и заключить предварительное соглашение. Ранее сообщалось, что « » готов продать игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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