Варан может бесплатно уйти из «МЮ» летом – контракт действует до 2024 года, а не до 2025-го. Защитника купили за 34+8 млн фунтов
Рафаэль Варан может бесплатно уйти из «Манчестер Юнайтед» следующим летом.
Французский защитник присоединился к манкунианцам в августе 2021 года. Английский клуб объявил о подписании контракта до 2025 года. Трансфер обошелся «Юнайтед» в 34 млн фунтов, еще 8 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.
Как сообщает The Athletic, на самом деле соглашение рассчитано до 2024-го и содержит опцию продления на один год. Таким образом, 30-летний футболист может стать свободным агентом после завершения этого сезона.
Уже в январе у Варана будет право вести переговоры с другими клубами и заключить предварительное соглашение. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» готов продать игрока в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
При том что он в тот момент был одним из топовых ЦЗ и мог перейти за гораздо большую цену.
Удивили…
Всё берём за овер прайс, отдаём за так, трансферные глыбы у руля, чего греха таить…
Для МЮ это как раз была возможность купить топового игрока с большой скидкой в надежде, что он вернет былые кондиции. Риск не оправдался.
Альба,Бускетс,Меси,Суарес,Тринкау,Тодибо,Коутиньо,Дембеле,Гризманн,Нето,Брейтуэйт,Пьянич,Семеду,Фирпо,Депай,Обамеянг и многие другие
За это время ни одного нормального трансфера на выход:или дёшево продали,или ушли в минус с трансферами этих игроков.И не делай акцент на то,что некоторые ушли не бесплатно как Варан - лучше эксплуатировать Варана 3 сезона и потерять 40 млн,чем потерять в 3 раза больше как в случае с Коутиньо
30 это уже и для форварда не сказать, что пенсия, а для ЦЗ так вообще самый расцвет
Да, деньги крупные, но явно не оверпрайс, уж при всем уважении))
Дело не в одном Пепе, а в системе, уверен после его ухода не будет такого резкого спада как у МЮ после ухода сэра Алекса
Варан в Реале был топ футболистом ,но перейдя в Манчестер Юнайтед стал игроком уровня Кутепова
На Дембеле+Коутиньо+Гризманне потеряли 300+ млн
Альба,Бускетс,Меси ушли бесплатно,хотя можно было хоть за какие-то деньги продать
НаСуаресе,Тринкау,Пьяниче,Нето,Брэтуэйте,Семеду,Фирпо,Умтити,Лангле,Десте,Суареса потеряли в деньгах
Депай,Обамеянг,Кессие,Тодибо ушли за копейки.И плевать что пришли бесплатно.Главное их могли продать куда дороже
Ещё многих не вспомнил.И кто тут лузер-клуб на трансферном рынке?
Я не говорю уже о том, что в АПЛ жирнейший телевизионный контракт по которому даже аутсайдеры получают по 100лямов за сезон. В Испании лидеры столько не получают.
Так что они в разных финансовых координатах, но Барса при этом успешнее)
Лузер клуб это МЮ с 0 побед в ЛЧ после ухода Роналду и с потолком в 1/4 финала после 2011 года)
Вопросы есть?
1:3 от «Юве» в 2018м и 1:4 от «Аякса» спустя год - основной парой ЦЗ в тех матчах были Вальехо-Варан
Ну а ответка с «Сити» в 2020м - это просто🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Да и в Ла Лиге куча таких матчей