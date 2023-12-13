Варан может бесплатно уйти из «МЮ» летом – контракт действует до 2024 года, а не до 2025-го. Защитника купили за 34+8 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан может бесплатно уйти из «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

Французский защитник присоединился к манкунианцам в августе 2021 года. Английский клуб объявил о подписании контракта до 2025 года. Трансфер обошелся «Юнайтед» в 34 млн фунтов, еще 8 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат. 

Как сообщает The Athletic, на самом деле соглашение рассчитано до 2024-го и содержит опцию продления на один год. Таким образом, 30-летний футболист может стать свободным агентом после завершения этого сезона. 

Уже в январе у Варана будет право вести переговоры с другими клубами и заключить предварительное соглашение. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» готов продать игрока в зимнее трансферное окно. 

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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48 комментариев
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Ответ therealgreenman
Да ладно, не в первой уж… Удивили… Всё берём за овер прайс, отдаём за так, трансферные глыбы у руля, чего греха таить…
А 40 лямов за Варана в 2021 это, простите, оверпрайс?

При том что он в тот момент был одним из топовых ЦЗ и мог перейти за гораздо большую цену.
+30
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+27
Да ладно, не в первой уж…
Удивили…

Всё берём за овер прайс, отдаём за так, трансферные глыбы у руля, чего греха таить…
+12
-7
+5
Ответ therealgreenman
С учётом что его лучшие годы были позади, то да Ну если для вас 40 это копейки, то тогда извините
Лучшие годы позади в 28?)
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+5
МЮ как Робин Гуд для самого себя: покупает игроков за десятки лямов и отбирает их у себя же, отпуская бесплатно свободными агентами)
+5
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+3
30 лет а выглядит и играет как пенсионер... Хрусталик
+4
-2
+2
Да сильно сдал Bаран за последние годы и это началось далеко не в МЮ. Наверное пора в СА, правда я не знаю он мусульманин или нет. Если католик, то наверное немного в ЗП потеряет по сравнение с МЮ, был бы правильной религии, то даже накинули бы сверху.
+5
-3
+2
Ответ therealgreenman
С учётом что его лучшие годы были позади, то да Ну если для вас 40 это копейки, то тогда извините
Варан стоил 40 именно потому, что начал сдавать. Если бы он был на пике, Реал попросил бы 100, а скорее вообще не продал бы либо сам Варан не пошел в кризисный МЮ.
Для МЮ это как раз была возможность купить топового игрока с большой скидкой в надежде, что он вернет былые кондиции. Риск не оправдался.
+2
0
+2
Ответ Iamliam
МЮ как Робин Гуд для самого себя: покупает игроков за десятки лямов и отбирает их у себя же, отпуская бесплатно свободными агентами)
Трансферня сага Погба Юве-Манчестер-Юве главный мем
+2
0
+2
Кому сейчас нужен Варан?Он полностью исчерпал свой потенциал.Есть ощущение что он играет из -под палки.Уже сыт по-горло футболом и хочет тишины и покоя.Не удивлюсь если он повесит коньки на гвоздь.)
+2
0
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Ответ Iamliam
Кого Барса купила за десятки лямов и отпустила бесплатно, напомни?
Возьмём последние 5 лет:

Альба,Бускетс,Меси,Суарес,Тринкау,Тодибо,Коутиньо,Дембеле,Гризманн,Нето,Брейтуэйт,Пьянич,Семеду,Фирпо,Депай,Обамеянг и многие другие

За это время ни одного нормального трансфера на выход:или дёшево продали,или ушли в минус с трансферами этих игроков.И не делай акцент на то,что некоторые ушли не бесплатно как Варан - лучше эксплуатировать Варана 3 сезона и потерять 40 млн,чем потерять в 3 раза больше как в случае с Коутиньо
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Вообще непонятно, что с ним случилось.
30 это уже и для форварда не сказать, что пенсия, а для ЦЗ так вообще самый расцвет
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Ответ therealgreenman
С учётом что его лучшие годы были позади, то да Ну если для вас 40 это копейки, то тогда извините
Только дурак будет уходить из крайности в крайность)

Да, деньги крупные, но явно не оверпрайс, уж при всем уважении))
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Ответ therealgreenman
И ещё открою вам секрет, всё что сейчас имеет Сити, дело рук исключительно Пепа, а он рано или поздно уйдёт и это будет раньше условных 5-7-10 лет, а потом уже можно будет поговорить с вашей колокольни и про «блюдечко», «шлак» и «никчёмность», потому что , что построил и создал Пеп, не продолжается машинально имея тупо толстый кошелёк, к примеру вам МЮ и Челси…
Почему вы(не вы конкретно , а многие из болел МЮ)говорите что успех Сити - заслуга исключительно Пепа, и одновременно говорите что в МЮ нет нормального менеджмента из-за Глейзеров и ни один тренер ничего не поменяет?
Дело не в одном Пепе, а в системе, уверен после его ухода не будет такого резкого спада как у МЮ после ухода сэра Алекса
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Ответ Стахович
Развод МЮ.Реал за это время получил топовую пару Алаба-Рюдигер бесплатно
Манчестер Юнайтед не зря называют могилой талантов
Варан в Реале был топ футболистом ,но перейдя в Манчестер Юнайтед стал игроком уровня Кутепова
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Бруну в очередной раз упал и как обычно схватился за лицо, только на этот раз ржачим смехом
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Ответ Iamliam
Ты совсем куку что ли, указываешь воспитанников?) Тринкао, Тодибо, Коут, Дембеле - ушли не бесплатно Как бы ни была плоха трансферная политика Барсы до МЮ им как до Луны))
Похоже ты сам ку-ку или лицемер.МЮ потеряла меньше на провальных трансферах чем барса
На Дембеле+Коутиньо+Гризманне потеряли 300+ млн

Альба,Бускетс,Меси ушли бесплатно,хотя можно было хоть за какие-то деньги продать

НаСуаресе,Тринкау,Пьяниче,Нето,Брэтуэйте,Семеду,Фирпо,Умтити,Лангле,Десте,Суареса потеряли в деньгах

Депай,Обамеянг,Кессие,Тодибо ушли за копейки.И плевать что пришли бесплатно.Главное их могли продать куда дороже

Ещё многих не вспомнил.И кто тут лузер-клуб на трансферном рынке?
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Ответ Стахович
Так мы же за деньги тут говорим.барса из-за такой политики банкрот,а МЮ нет
У них разная система финансирования, раз уж на то пошло. МЮ мешок, сколько владелец отсыпет столько считай и будет денег. А Барса живет за счет спонсоров, матчдэев и успехов в ЛЧ, а там возможности не такие безграничные как при владельцах-миллиардерах.

Я не говорю уже о том, что в АПЛ жирнейший телевизионный контракт по которому даже аутсайдеры получают по 100лямов за сезон. В Испании лидеры столько не получают.

Так что они в разных финансовых координатах, но Барса при этом успешнее)
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Ответ Стахович
Ну типа как барса
Кого Барса купила за десятки лямов и отпустила бесплатно, напомни?
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Ответ Стахович
Похоже ты сам ку-ку или лицемер.МЮ потеряла меньше на провальных трансферах чем барса На Дембеле+Коутиньо+Гризманне потеряли 300+ млн Альба,Бускетс,Меси ушли бесплатно,хотя можно было хоть за какие-то деньги продать НаСуаресе,Тринкау,Пьяниче,Нето,Брэтуэйте,Семеду,Фирпо,Умтити,Лангле,Десте,Суареса потеряли в деньгах Депай,Обамеянг,Кессие,Тодибо ушли за копейки.И плевать что пришли бесплатно.Главное их могли продать куда дороже Ещё многих не вспомнил.И кто тут лузер-клуб на трансферном рынке?
Потеряли в деньгах потеряли в деньгах блаблабла Да любой клуб ведущий такую активную трансферную политику теряет где-то в деньгах, пусть не так талантливо как Барса но все же)

Лузер клуб это МЮ с 0 побед в ЛЧ после ухода Роналду и с потолком в 1/4 финала после 2011 года)

Вопросы есть?
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Ответ Iamliam
Потеряли в деньгах потеряли в деньгах блаблабла Да любой клуб ведущий такую активную трансферную политику теряет где-то в деньгах, пусть не так талантливо как Барса но все же) Лузер клуб это МЮ с 0 побед в ЛЧ после ухода Роналду и с потолком в 1/4 финала после 2011 года) Вопросы есть?
Так мы же за деньги тут говорим.барса из-за такой политики банкрот,а МЮ нет
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Ответ zhimipe
Он мусульманин, так что дальнейшая дорога понятна
Это ты откуда взял?
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Ответ mansur_axe
Я фан Сити, но как же мне надоел этот нткчемный МЮ, дерби уже как три очка на блюдце, а не как противостояние. Хватит покупать всякий шлак и пригласите норм тренера, отвалите кучу Бобла и заберите Марко Розе.
Будет ли он бросать место работы, которое в получасе езды от дома и все еще перспективное, ради поездки в Англию на бесперспективняк?)))
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Ответ a2wai
А 40 лямов за Варана в 2021 это, простите, оверпрайс? При том что он в тот момент был одним из топовых ЦЗ и мог перейти за гораздо большую цену.
А аналитику вы читали? Варан высококлассный защитник, но когда нет рядом сильных партнеров, к примеру Рамоса, то он начинает косячить и этот трансфер изначально выглядел так себе.
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Ответ therealgreenman
С учётом что его лучшие годы были позади, то да Ну если для вас 40 это копейки, то тогда извините
С какого "позади" лучшие годы у 27-28 летнего игрока, основного защитника Реала и чемпионов мира 2018?
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Ответ Тухель
Да сильно сдал Bаран за последние годы и это началось далеко не в МЮ. Наверное пора в СА, правда я не знаю он мусульманин или нет. Если католик, то наверное немного в ЗП потеряет по сравнение с МЮ, был бы правильной религии, то даже накинули бы сверху.
Он мусульманин, так что дальнейшая дорога понятна
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Топ.
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Кого-то еще удивляет менеджмент МЮ?
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Ответ Лариса Никитина
Манчестер Юнайтед не зря называют могилой талантов Варан в Реале был топ футболистом ,но перейдя в Манчестер Юнайтед стал игроком уровня Кутепова
Варан был топом только тогда, когда в защите с ним играл Рамос.
1:3 от «Юве» в 2018м и 1:4 от «Аякса» спустя год - основной парой ЦЗ в тех матчах были Вальехо-Варан
Ну а ответка с «Сити» в 2020м - это просто🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Да и в Ла Лиге куча таких матчей
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Кто-нибудь понимает, почему он сидит на скамейке, когда в старте в центр выходят Магуайр и Шо?
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так и не проявил себя
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