«Барса» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision. Клуб недосчитался 40 млн евро

«Барселона» начала судиться с компанией, не заплатившей ей 40 млн евро.

В августе 2022 года немецкая компания Libero Football Finance выкупила 29,5% Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную) за 120 млн евро. Компания должна была выплатить 40 млн евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.

Из-за этого каталонцы обратились в суд. Клуб также ищет альтернативного покупателя.

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