«Барса» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision. Клуб недосчитался 40 млн евро

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Барселона» начала судиться с компанией, не заплатившей ей 40 млн евро.

В августе 2022 года немецкая компания Libero Football Finance выкупила 29,5% Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную) за 120 млн евро. Компания должна была выплатить 40 млн евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.

Из-за этого каталонцы обратились в суд. Клуб также ищет альтернативного покупателя.

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16 комментариев
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сама создала компанию, сама купила свои же акции, сама подала в суд на свою компанию, сама отсудила свои деньги, чтобы не возникало вопросов с ФФП
+17
-2
+15
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Может Месси войдёт в положение и ради родного клуба отсрочит выплату оставшейся зп, чтобы помочь Барселоне ?
Быстрей Барса выиграет Лигу Чемпионов, чем Месси откажется хоть от одного евро
+13
-10
+3
Ответ Moscwow
Быстрей Барса выиграет Лигу Чемпионов, чем Месси откажется хоть от одного евро
Это да. Наш Лео очень любит деньги, но ничего, мы фанаты Барселоны готовы принять банкротство клуба лишь бы Лео был счастлив
+12
-10
+2
больше чем мошенники
+4
-3
+1
Ох уж эти рычаги, ломаются порой ))
Как обидно читать новости про Барселону не про футбол, а про поиски или отсутствие денег.
Не болею за них, но этого клуба очень не хватает футбольной Европе.
+2
-2
0
У кого то уже наступил новый год!)) 😁
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0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Может Месси войдёт в положение и ради родного клуба отсрочит выплату оставшейся зп, чтобы помочь Барселоне ?
Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Когда высохнут моря и ветер унесёт горы, как листья. Когда чрево моё вновь зачнёт и я рожу живого ребёнка. Тогда ты вернёшься, моё солнце и звёзды, но прежде не жди.
+3
-3
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Может Месси войдёт в положение и ради родного клуба отсрочит выплату оставшейся зп, чтобы помочь Барселоне ?
зачем? он же не чушпан какой-то. имеет копейку
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это да. Наш Лео очень любит деньги, но ничего, мы фанаты Барселоны готовы принять банкротство клуба лишь бы Лео был счастлив
Кто из крупных звезд играл за бесплатно в 21 веке ради любимого клуба?
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Ответ Руслан Поклонов
Кто из крупных звезд играл за бесплатно в 21 веке ради любимого клуба?
Пол состава Барселоны по время ковида. Ну кроме аргентинца и его друзей конечно же.
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