«Барса» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision. Клуб недосчитался 40 млн евро
«Барселона» начала судиться с компанией, не заплатившей ей 40 млн евро.
В августе 2022 года немецкая компания Libero Football Finance выкупила 29,5% Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную) за 120 млн евро. Компания должна была выплатить 40 млн евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.
Из-за этого каталонцы обратились в суд. Клуб также ищет альтернативного покупателя.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Как обидно читать новости про Барселону не про футбол, а про поиски или отсутствие денег.
Не болею за них, но этого клуба очень не хватает футбольной Европе.