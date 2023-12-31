Президент «Урала»: «Гончаренко продолжит работу с нами, если захочет. Если только не пригласят в «Барселону»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» заявил, что Виктор Гончаренко продолжит тренировать команду.

– Общались с тренером о его будущем?

– Мы общались и общаемся. Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от «Барселоны» (смеется). Думаю, всем было бы хорошо – и нам, и тренеру, и болельщикам.

– Договориться о новом контракте сложностей не составит?

– Думаю, что нет, – сказал Григорий Иванов.

Гончаренко тренирует «Урал» с августа 2022 года, контракт 46‑летнего специалиста рассчитан до лета 2024‑го. «Урал» после 18 туров Мир РПЛ набрал 19 очков и занимает 12‑е место в турнирной таблице.

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4 комментария
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Ответ Nik Yeremich
Бедный Михалыч, он наверное хотел Холланда, а ему привозят Габриэля Щеттине.....
Щеттине не фартовый попался, но моментов имеет кучу...
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