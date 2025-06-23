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Маттеус ожидает, что тер Стеген покинет «Барсу»: «Он мог бы стать вратарем «Ман Сити» на ближайшие 3-4 года. Думаю, «горожане» не слишком довольны Эдерсоном»

Лотар Маттеус считает, что Марк-Андре тер Стеген может пригодиться «Манчестер Сити».

«Положение Марка-Андре тер Стегена в «Барселоне» вызывает у него беспокойство. Он вернулся в хорошую форму после продолжительной травмы и, особенно в матче Лиги наций против Франции, продемонстрировал, что в свои 33 года по-прежнему является вратарем мирового класса. Но Жоан Гарсия, которого «Барса» купила у «Эспаньола», на девять лет моложе. Он уже включен в состав сборной Испании и, как ожидается, будет выступать за нее в будущем.

Клуб вправе заявить, что в будущем он ищет более молодого вратаря, который к тому же мог бы стоить дешевле. Для «Барсы» крайне важно разгрузить платежную ведомость, чтобы иметь возможность подписывать других игроков.

Я не хочу говорить о том, как клубы относятся к бывшим игрокам. Подобные вещи происходят не только в «Барселоне», но и во всем мире. Если игроку больше не оказывают то доверие, в котором он нуждается, из-за травмы, из-за того, что он достиг определенного возраста, и клуб считает, что у кого-то другого на его месте перспективы лучше, многие клубы склонны пренебрегать своими игроками.

Я не знаю, даст ли «Барса» Ханси Флику задача задействовать новыго вратаря. Я полагаю, что Ханси высказался в пользу тер Стегена. Зачем тренеру выступать против очень хорошего вратаря? Флик использовал тер Стегена в конце прошлого сезон Ла Лиги. Это показывает, что он уверен в нем.

Но у клуба тоже есть свои интересы, и если «Барса» рассчитывает на другого вратаря, то это опасная ситуация для тер Стегена. В какой-то момент главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн больше не сможет оправдывать его выход [на поле в составе сборной], если он будет просто сидеть на скамейке запасных в «Барселоне».

Учитывая, что Шченсны, скорее всего, продлит свой контракт, я ожидаю, что тер Стеген покинет «Барселону». «Галатасарай» может стать одним из нескольких вариантов. «Галатасарай» продемонстрировал свои амбиции, подписав Сане, и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

В следующем сезоне там будут играть шесть английских клубов, и ни у одного из них нет достаточно сильного вратаря, чтобы сказать: «Тер Стеген не стал бы для нас усилением». Я не знаю, каковы планы «Манчестер Сити», но, думаю, они не слишком довольны Эдерсоном. Я думаю, что тер Стеген определенно мог бы стать вратарем «горожан» на ближайшие три-четыре года», – написал экс-игрок сборной Германии в своей колонке. 

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoЛотар Маттеус
logoпремьер-лига Англия
logoМарк-Андре тер Стеген
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЭдерсон
logoХанс-Дитер Флик
logoГалатасарай
logoЖоан Гарсия
logoВойчех Шченсны
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