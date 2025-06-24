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«Атлетико» не вышел из группы на клубном ЧМ. У команды Симеоне нет трофеев 4 сезона

«Атлетико» завершает сезон без трофеев.

Команда Диего Симеоне финишировала на третьем месте в группе В на клубном чемпионате мира и покинула турнир. Также в этом сезоне мадридцы стали третьими в Ла Лиге, вылетели из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала, из Кубка Испании – на этапе 1/2 финала.

«Атлетико» ничего не выигрывает с 2021 года, когда стал чемпионом Испании.

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Опубликовал: Александр Суряев
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