«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии

«Ювентус» связался с агентами Джонатана Дэвида.

Туринский клуб провел предварительные переговоры с представителями 25-летнего нападающего, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Стороны еще не обсуждали финансовые детали возможного сотрудничества. Отмечается, что у игрока есть привлекательные предложения из Саудовской Аравии, но он не хочет спешить с принятием решения относительно своего будущего.

В минувшем сезоне Лиги 1 канадец провел 32 матча за «Лилль» и забил 16 голов. Он покинул французский клуб на правах свободного агента.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .