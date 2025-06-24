Лионелю Месси исполнилось 38 лет

Лионель Месси сегодня празднует день рождения.

24 июня нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины , ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ », отмечает 38-летие.

Месси является действующим чемпионом мира и победителем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании , 7 раз выигрывал Кубок и 8 раз завоевывал Суперкубок, четырежды добивался успеха в Лиге чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.

Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз и в списке лучших бомбардиров на уровне сборных идет на второй строчке, уступая лишь Криштиану Роналду (112 против 138 голов).