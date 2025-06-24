Лионелю Месси исполнилось 38 лет
Лионель Месси сегодня празднует день рождения.
24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отмечает 38-летие.
Месси является действующим чемпионом мира и победителем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок и 8 раз завоевывал Суперкубок, четырежды добивался успеха в Лиге чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.
Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз и в списке лучших бомбардиров на уровне сборных идет на второй строчке, уступая лишь Криштиану Роналду (112 против 138 голов).
Что теперь будет с «Торпедо»?14967 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости