Карпин не читает сообщения в соцсетях и не встречает критиков на улицах: «Такие люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать приятные слова»
Валерий Карпин высказался об использовании соцсетей и критиках.
«Если честно, даже не захожу в сообщения. Я веду соцсети, выставляю что-то именно я. Но обратную связь не получаю, потому что в принципе ее не жду.
Такие [критикующие] люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать какие-то приятные слова», – сказал главный тренер сборной России.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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