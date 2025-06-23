Карпин не читает сообщения в соцсетях и не встречает критиков на улицах: «Такие люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать приятные слова»

Валерий Карпин высказался об использовании соцсетей и критиках.

«Если честно, даже не захожу в сообщения. Я веду соцсети, выставляю что-то именно я. Но обратную связь не получаю, потому что в принципе ее не жду.

Такие [критикующие] люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать какие-то приятные слова», – сказал главный тренер сборной России.