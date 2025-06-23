«МЮ» надеется увидеть «Хейлунда 2.0» в следующем сезоне и не хочет продавать форварда. В клубе считают, что Расмус лучше, чем всем кажется

«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Расмуса Хейлунда.

«Разумеется, если бы кто-то сделал очень хорошее предложение, они приняли бы его. Но в целом клуб не очень хочет расставаться с Хейлундом и считает, что тот лучше, чем всем кажется.

В клубе надеются, что, возможно, сумеют отшлифовать его игру за лето, после чего увидят Хейлунда версии 2.0», – сказала репортер The Times Шарлотта Данкер в подкасте The Game.

«МЮ» будет готов продать Хейлунда за 38-42 млн фунтов, хотя заплатил 72 млн два года назад. «Интер» хочет арендовать форварда c выкупом