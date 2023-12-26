Агент Помазуна: «Этот сезон доиграем в «Урале», а после хотим уйти в Европу»
Агент Ильи Помазуна заявил, что летом вратарь хочет перейти в европейский клуб.
27-летний игрок ЦСКА выступает за «Урал» на правах аренды.
«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет, но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал.
Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — сказал Алексей Сафонов.
В текущем сезоне Мир РПЛ Помазун провел 5 матчей на ноль из 18.
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