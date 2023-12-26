Агент Помазуна: «Этот сезон доиграем в «Урале», а после хотим уйти в Европу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Алексей Сафонов Илья Помазун Футбол

Агент Ильи Помазуна заявил, что летом вратарь хочет перейти в европейский клуб.

27-летний игрок ЦСКА выступает за «Урал» на правах аренды.

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет, но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал.

Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — сказал Алексей Сафонов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Помазун провел 5 матчей на ноль из 18.

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11 комментариев
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Российские вратари сейчас востребованы за рубежом, почему нет? Акинфеев, все равно до 45-ти лет будет играть)
+7
-1
+6
В Европу или куда-то, так смешно прозвучало в голове))
+3
0
+3
Помазун полюбому входит в топ-5 российских вратарей
+2
0
+2
Кипр вот популярный стал
+2
-1
+1
Ответ Михаил Лубянский
Помазун полюбому входит в топ-5 российских вратарей
Согласен
+1
0
+1
К Кокорину?
+1
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хотим.... но не все)
0
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