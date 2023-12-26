Агент Помазуна: «Этот сезон доиграем в «Урале», а после хотим уйти в Европу»

Агент Ильи Помазуна заявил, что летом вратарь хочет перейти в европейский клуб.

27-летний игрок выступает за « » на правах аренды.

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас уйдет, но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал.

Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — сказал .

В текущем сезоне Мир РПЛ Помазун провел 5 матчей на ноль из 18.

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