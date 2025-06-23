Погба о шантаже: «Во время Рамадана я попросил помощи у единственного, кто мог мне помочь, у Аллаха. После этого я решил: даже если я умру, эти деньги должны достаться моим детям»

Поль Погба прокомментировал инцидент с шантажом.

Напомним, с 26 ноября в Париже проходили судебные заседания по делу о похищении Погба, а также о вымогательстве 13 млн евро. Суд приговорил брата футболиста Матиа к трем годам исправительной колонии строгого режима, два из которых – условно. Другие пятеро обвиняемых получили от 1 до 8 лет реального тюремного срока и штрафы в размере от 20 до 40 тысяч евро.

– Это было печально, это люди, которые были мне не безразличны. Я считал их всех братьями. Мы все жили по соседству, мы все вместе тусовались, мы вместе выросли... Такое невозможно было представить.

Я хранил молчание, чтобы защитить всех. Моя жена поняла, что я стал более отстраненным, что что-то было не так, но я старался держать это в себе, надеясь решить проблему как можно скорее и двигаться дальше. Я поймал себя на том, что обсуждаю со своим банкиром и адвокатом вопрос об инвестициях, чтобы выплатить то, что от меня требовали.

После этого я не выдержал. Во время поста в Рамадан я попросил помощи у единственного, кто мог мне помочь, у Аллаха. Я помолился, и затем что-то щелкнуло. Я решил высказаться. Я сказал себе, что, даже если мне придется умереть, эти деньги должны достаться моим детям, моей семье. Я не собирался просто выбрасывать их.

– Вы допускали, что умрете?

– Когда тебя грабят, когда на тебя направлено оружие, у тебя нет времени думать, ты просто соглашаешься на все, – сказал бывший полузащитник «Ювентуса».

Погба о бане за допинг: «Просил «Ювентус» о помощи вроде массажа, предоставления тренера по физподготовке, но меня не поддержали. Это поразило»