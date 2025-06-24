Хакими набрал 12 очков за гол и сухой матч с «Сиэтлом». Он самый популярный защитник в фэнтези КЧМ
«ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) и с 1-го места вышел из группы клубного ЧМ.
Ашраф Хакими забил во 2-м тайме. У защитника «ПСЖ» 12 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за матч, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 25,47% игроков, он – самый популярный в фэнтези среди игроков своей позиции.
Хвича Кварацхелия забил в 1-м тайме. За игру у полузащитника 8 очков, его выбрали 24,94% фэнтези-менеджеров.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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