Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон

Мэйсон Маунт намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации Фабрицио Романо, 26-летний полузащитник не планирует покидать клуб.

Сейчас футболист осредоточен на том, чтобы поддерживать оптимальные кондиции, хорошо провести предсезонную подготовку и отработать весь сезон в составе манкунианцев.

В минувшем сезоне АПЛ Маунт провел 17 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.