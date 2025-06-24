Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон
Мэйсон Маунт намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».
По информации Фабрицио Романо, 26-летний полузащитник не планирует покидать клуб.
Сейчас футболист осредоточен на том, чтобы поддерживать оптимальные кондиции, хорошо провести предсезонную подготовку и отработать весь сезон в составе манкунианцев.
В минувшем сезоне АПЛ Маунт провел 17 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?14971 голос
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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