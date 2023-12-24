Экс-защитник «Урала» Данцев возглавил «Урал-2». Он сменил Аюпова
Александр Данцев стал новым главным тренером «Урала-2».
39-летний экс-защитник екатеринбуржцев сменил на этом посту Ансара Аюпова.
Данцев выступал за «Урал» с 2011 года. После завершения карьеры в 2019 году работал сначала ассистентом, а потом и главным тренером в молодежке клуба.
Летом 2023 года Данцев возглавил «Зенит» из Пензы, с которым занял 9-е место из 18 в своей группе во Второй лиге.
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