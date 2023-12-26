«Зенит» на сборах в Абу-Даби сыграет с «Уралом», самаркандским «Динамо», корейским «Чонбуком» и саудовским «Аль-Фатехом»
Стало известно, с кем «Зенит» сыграет на сборах в Абу-Даби .
В рамках подготовки ко второй половине сезона сине-бело-голубые встретятся с «Уралом», самаркандским «Динамо», корейским «Чонбуком» и саудовским «Аль-Фатехом».
«Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.
Полное расписание матчей:
21 января
«Зенит» – «Динамо» (Самарканд)
24 января
«Зенит» – «Чонбук»
27 января
«Зенит» – «Урал»
28 января
«Зенит» – «Аль-Фатех»
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