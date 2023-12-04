На Евро-2024 будут играть мячом с чипом, помогающим фиксировать игру рукой и офсайд

На Евро-2024 будет использоваться высокотехнологичный мяч от Adidas.

В него будет встроен микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки.

Микросхема будет действовать в тандеме с технологией отслеживания конечностей, которая позволяет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч.

Судьи, уже видевшие, как работает новая система определения игры рукой, сообщили The Times, что степень точности их впечатлила.

Также микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Пока неясно, будет ли технология использоваться в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Это связано с ее относительной дороговизной.

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