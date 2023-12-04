На Евро-2024 будут играть мячом с чипом, помогающим фиксировать игру рукой и офсайд

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На Евро-2024 будет использоваться высокотехнологичный мяч от Adidas.

В него будет встроен микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки.

Микросхема будет действовать в тандеме с технологией отслеживания конечностей, которая позволяет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч.

Судьи, уже видевшие, как работает новая система определения игры рукой, сообщили The Times, что степень точности их впечатлила.

Также микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Пока неясно, будет ли технология использоваться в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Это связано с ее относительной дороговизной.

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14 комментариев
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Если уж собрались играть мячом с чипом, то на ВАР надо посадить дейла.
Хотя..... в Испании и так очевидно уже, что на ВАР сидят какие-то бурундуки
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Касание волос CR7 будет теперь чётко фиксироваться.
+2
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А когда установят чип фиксирующий гол волосами?
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Кто сказал, офсайдные линии в РПЛ?
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Мячом с Чипом будут играть, а мячом с Дейлом когда начнут?
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Эти мячи уже умнее половины ногомячистов
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Шутка про чипирование, Билла Гейтса и 5G.

ОНИ УЖЕ СРЕДИ НАС.
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Не видать Геше чужих голов.. 😄
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На ЧМ были такие. Адидас охриненно двигаются в этом направлении, удивлен.
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Ответ Леван Мкртчян
Если уж собрались играть мячом с чипом, то на ВАР надо посадить дейла. Хотя..... в Испании и так очевидно уже, что на ВАР сидят какие-то бурундуки
да не гони. чисто Мадридские сидят
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Ответ Леван Мкртчян
Если уж собрались играть мячом с чипом, то на ВАР надо посадить дейла. Хотя..... в Испании и так очевидно уже, что на ВАР сидят какие-то бурундуки
Подумаешь, бурундуки. Между прочим, наши отечественные кроты ничем не хуже.
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Ответ Леван Мкртчян
Если уж собрались играть мячом с чипом, то на ВАР надо посадить дейла. Хотя..... в Испании и так очевидно уже, что на ВАР сидят какие-то бурундуки
Судить будет Гаечка!
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Ответ Н.Ф.
Касание волос CR7 будет теперь чётко фиксироваться.
Шутки шутками, но на ЧМ такой мяч был и так и определили тот гол.
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