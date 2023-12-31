У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае
Антони не может ни забить, ни отдать голевой пас с весны 2023 года.
Вингер «Манчестер Юнайтед» не смог совершить ни одного результативного действия за последние 23 игры в АПЛ, Лиге чемпионов или других турнирах.
В последний раз он ассистировал партнеру 13 мая. Последний год датируется 16 апреля.
Подробно со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Депрессия «МЮ» продолжается: проиграли 21-й раз за год – теперь «Ноттингему»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
qwerty, поздравляем!