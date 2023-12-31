У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

Антони не может ни забить, ни отдать голевой пас с весны 2023 года.

Вингер « » не смог совершить ни одного результативного действия за последние 23 игры в , Лиге чемпионов или других турнирах.

В последний раз он ассистировал партнеру 13 мая. Последний год датируется 16 апреля.

Подробно со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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