У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони не может ни забить, ни отдать голевой пас с весны 2023 года.

Вингер «Манчестер Юнайтед» не смог совершить ни одного результативного действия за последние 23 игры в АПЛ, Лиге чемпионов или других турнирах.

В последний раз он ассистировал партнеру 13 мая. Последний год датируется 16 апреля.

Подробно со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Топарь, статистика на уровне Санчо, но есть нюанс)
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Ответ corazn blanco
Вот только по трофеям - пропасть. Извините, что пишу Вам, просто QWERTY, как настоящий мужик, отвечает на комментарии и с регулярной периодичностью, а сам закинул меня в ЧС.
не одного тебя, видимо пол спортсру закинул в чс, сидит сам себе пишет комментарии))
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Уволить Хага, а в качестве неустойки отдать ему Антони
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Ответ ОттоДракула
какое-то слабое утешение.
Вот только по трофеям - пропасть. Извините, что пишу Вам, просто QWERTY, как настоящий мужик, отвечает на комментарии и с регулярной периодичностью, а сам закинул меня в ЧС.
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не в ту лодку сел
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Ответ corazn blanco
Вот только по трофеям - пропасть. Извините, что пишу Вам, просто QWERTY, как настоящий мужик, отвечает на комментарии и с регулярной периодичностью, а сам закинул меня в ЧС.
Не тратьте время на него, у него половина сайта в ЧС, но при этом он читает комментарии, отвечает, оскорбляя пользователей или коверкая названия клубов, и снова быстренько закидывает в ЧС, чтобы ему никто не ответил. Чем-то очень сильно обижен этот парень, а может просто стремится к славе ригоберки, кто же их знает? Тем более каникулы сейчас, свободного времени полно
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Ответ За 7Хага с децтва
Комментарий удален пользователем
кстати походу реально) тот меня тоже после одной шутки в чс кинул, и тоже не любит роналду. сидит сутками пишет свои бредовые мысли про спортсменов, мне ответил «Риалка ежже» 🤣 чисто местный додик
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Есть философски к этому подойти, то он легенда !)
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Ответ Arthurino
Не тратьте время на него, у него половина сайта в ЧС, но при этом он читает комментарии, отвечает, оскорбляя пользователей или коверкая названия клубов, и снова быстренько закидывает в ЧС, чтобы ему никто не ответил. Чем-то очень сильно обижен этот парень, а может просто стремится к славе ригоберки, кто же их знает? Тем более каникулы сейчас, свободного времени полно
согласен, зашёл посмотреть список его комментариев. даже жалко стало. везде минусы, везде обида на мир...тут нужен серьезный психиатр чтобы вытащить его
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Антони пока худший трансфер, надо признать.
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Ответ Boni R
Есть философски к этому подойти, то он легенда !)
))
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Ответ Дядя ТУРА
при этом не особо хейтят его по моим наблюдениям. намного меньше чем Мудрика
ну правильно у нас рядом же нет же условных бразильцев которые будут боготворять этого спинера
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Ответ Ru Gold
не в ту лодку сел
скорее не тот спинер покрутил
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Ответ corazn blanco
Вот только по трофеям - пропасть. Извините, что пишу Вам, просто QWERTY, как настоящий мужик, отвечает на комментарии и с регулярной периодичностью, а сам закинул меня в ЧС.
Комментарий удален пользователем
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
какое-то слабое утешение.
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Ответ corazn blanco
Топарь, статистика на уровне Санчо, но есть нюанс)
Комментарий удален модератором
Эланга передал привет!
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и звание главного оленя спортса забирает 40 летний мужик который думает что он маленькая анимешница когда ставит такие смайлы : 🤭
qwerty, поздравляем!
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Что то мне подсказывает проблема то далеко не в футболистах , а в лысом гении на тренере , одно дело Антони не играет , но там то весь состав не играет как будто их из условных Химок все выкупили
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Комментарий удален пользователем
Но проблемы у МЮ из-за травм. Сколько их там Антони наполучал?
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Очередной гвоздь в крышку гроба Тен Хага. Ладно бы показывал плохую игру и результаты с тем что есть. А так потребовал купить определенных игроков, а статистика у них... сложно прилично назвать
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Плевать, з/п же капает🤑🤑🤑
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да ладно???
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