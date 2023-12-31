Сафонов вошел в топ-10 вратарей Европы по проценту отраженных ударов – 83

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Матвей Сафонов попал в рейтинг лучших вратарей Европы по сэйвам.

Голкипер «Краснодара» отразил 83% ударов в этом сезоне Мир РПЛ и занял 10-е место среди вратарей высших европейских дивизионов по этому показателю. В рейтинге CIES Football Observatory учитывались только футболисты, проведшие не менее 720 минут в своих чемпионатах.

Возглавляет рейтинг словенец Матьяж Розман из «Целе» (89% отраженных ударов), второе место занимает выступающий за кипрский «Анортосис» колумбиец Иван Арболеда (87%), замыкает тройку украинец Анатолий Трубин из «Бенфики» (85%). Шестое место занял бывший вратарь сборной Англии Джек Батленд, играющий за «Рейнджерс» из Шотландии.

Кошта и Меньян – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Сафонов – 25-й, Онана дороже Алиссона, тер Стегена, Куртуа и Облака

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21 комментарий
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На сегодняшний день он лучший в России.
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Ответ Женя Ребко
На сегодняшний день он лучший в России.
Лантратов тоже ооочень не плох
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Было бы интересно посмотреть такой рейтинг с учётом xg ударов.
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Сафонов, отразить!
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Как бы то ни было ни было Сафонов топ, реальное место по сравнению с рейтингом, где он 25-й, во многом благодаря его надёжности Краснодар зацепился за первое место ....
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Ждем очередных заявлений, что ему далеко до Игоря)
+2
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Матвей хороший кипер, в игре ногами опять-таки неплох. Но случаются ошибки, заметные. Их не много, но они есть. Лантратов же, такое ощущение, что вообще не ошибается. Хотя ногами не так играет.
+2
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Ответ osula_sheffild_utd
ребят ,хочу поздравить вас всех с наступающим новым 24 годом ,думаю для каждого этот год был особенно "футбольным"и ,надеюсь, следующий год будет для каждого особенным
спасибо, не стоило
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Ответ Step_up
Матвей хороший кипер, в игре ногами опять-таки неплох. Но случаются ошибки, заметные. Их не много, но они есть. Лантратов же, такое ощущение, что вообще не ошибается. Хотя ногами не так играет.
Видели в том сезоне игру ногами😂
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Ответ osula_sheffild_utd
ребят ,хочу поздравить вас всех с наступающим новым 24 годом ,думаю для каждого этот год был особенно "футбольным"и ,надеюсь, следующий год будет для каждого особенным
Взаимно
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Ответ Konservator
Было бы интересно посмотреть такой рейтинг с учётом xg ударов.
Ну так "их есть у меня". Вот ссылка https://www.sports.ru/tribuna/blogs/csca1970/3210176.html на материал, где это подсчитано по вратарям РПЛ.
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Ответ Женя Ребко
На сегодняшний день он лучший в России.
Он средний.. распиаренный вратарь.. Акинфеев лучший пока он играет..
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А Сухарян где?Со своими рекордами
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До Розмана ещё расти и расти, а "Краснодару" - до "Целе". А Сафонов играет в Европе? Я не знал. Поедет на Евро, получается.
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Вот насколько невнимательно относятся к РПЛ. Посчитали Сафонову голы, пропущенные Агкацевым с Уралом. Без них вообще-то у Сафонова - 86% сэйвов. Хотя конечно явная глупость - считать проценты, не учитывая сложность ударов. А у Краснодара из-за Алонсо-Тормены она самая низкая.
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Молодец👍
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Ни о чем не говорящий топ. Одно дело, когда из бьющих условные Холланд, Мбаппе, Кейн. Другое дело - когда Соболев, Дзюба, Смолов. Да и удары сами по себе не разбиваются по тяжести (PsxG). Сэйвом засчитывается и тот удар, который слегка прилетел в руки вратарю
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