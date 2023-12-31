Сафонов вошел в топ-10 вратарей Европы по проценту отраженных ударов – 83

Матвей Сафонов попал в рейтинг лучших вратарей Европы по сэйвам.

Голкипер « » отразил 83% ударов в этом сезоне Мир и занял 10-е место среди вратарей высших европейских дивизионов по этому показателю. В рейтинге CIES Football Observatory учитывались только футболисты, проведшие не менее 720 минут в своих чемпионатах.

Возглавляет рейтинг словенец Матьяж Розман из « » (89% отраженных ударов), второе место занимает выступающий за кипрский « » колумбиец Иван Арболеда (87%), замыкает тройку украинец из «Бенфики» (85%). Шестое место занял бывший вратарь сборной Англии Джек Батленд, играющий за «Рейнджерс» из Шотландии.

Кошта и Меньян – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Сафонов – 25-й, Онана дороже Алиссона, тер Стегена, Куртуа и Облака

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