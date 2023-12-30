Тен Хаг про 1:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» владел инициативой при 1:1, пытался выйти вперед. У нас были моменты, но этого для победы не хватило»

Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2).

«Первый тайм мы провели неплохо, но должны были создавать больше моментов.

Во втором тайме был эпизод, когда мы пропустили гол. После этого мы вернулись в игру и, думаю, владели инициативой, пытались повести 2:1, однако снова пропустили. У нас моменты были, но этого оказалось недостаточно для победы.

Мы знаем, что должны выступать стабильнее, лучше. Матч длится 90 минут, и мы должны выкладываться с первой.

Мы надеемся, что в новом году вернутся те, кто сейчас травмирован, и они усилят нашу команду», – сказал главный тренер « ».

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