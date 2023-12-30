Тен Хаг про 1:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» владел инициативой при 1:1, пытался выйти вперед. У нас были моменты, но этого для победы не хватило»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2).

«Первый тайм мы провели неплохо, но должны были создавать больше моментов.

Во втором тайме был эпизод, когда мы пропустили гол. После этого мы вернулись в игру и, думаю, владели инициативой, пытались повести 2:1, однако снова пропустили. У нас моменты были, но этого оказалось недостаточно для победы.

Мы знаем, что должны выступать стабильнее, лучше. Матч длится 90 минут, и мы должны выкладываться с первой.

Мы надеемся, что в новом году вернутся те, кто сейчас травмирован, и они усилят нашу команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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53 комментария
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Между 1-1 и 2-1 прошло 3 минуты, то есть 7Хаг хвалится, что его команда 3 минуты доминировала на поле в матче, я правильно понял?
+49
-2
+47
это клиника
+21
-1
+20
Как Эмери умудрился проиграть физруку 7хагу непонятно.
+16
-1
+15
Ответ wonderful
Между 1-1 и 2-1 прошло 3 минуты, то есть 7Хаг хвалится, что его команда 3 минуты доминировала на поле в матче, я правильно понял?
там в это время Ноттингем ещё замену успел провести)
+8
0
+8
Знатно Скверти обтекает от того, что Роналду был прав на 100% )
Бгг
+6
0
+6
Уволить ЭТХ и Спиннером по лысине запустить, за распилы и убийство команды!
+6
0
+6
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
обижены пока что фаны мю, надеюсь его уволят и мю вернётся
+7
-1
+6
Ответ wonderful
Между 1-1 и 2-1 прошло 3 минуты, то есть 7Хаг хвалится, что его команда 3 минуты доминировала на поле в матче, я правильно понял?
Именно😂
+8
-3
+5
Усилят, конечно, но "нашу" ли, это вопрос!
+5
-1
+4
Проспись
+3
0
+3
Ну это диагноз.
+3
0
+3
Ответ wonderful
Между 1-1 и 2-1 прошло 3 минуты, то есть 7Хаг хвалится, что его команда 3 минуты доминировала на поле в матче, я правильно понял?
Не думай о секундах с высока
+3
0
+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Сам сказал недавно:МЮ может обыграть кого угодно, и проиграть кому угодно!
типичный 7хаг
+6
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+3
эта была не игра, а позор какой-то
+3
0
+3
Ответ Irakli Kan
обижены пока что фаны мю, надеюсь его уволят и мю вернётся
Кверти не фанат МЮ. У этого шута одни комменты за Тен Хага и против Роналду.
Обычная фанатка хз какого клуба
+3
-1
+2
Скоро бчк возобновит сезон,там такие же отмазки будет сочинять агроном Чапи.
+3
-1
+2
Пора давать пинка, а также Антони и Онана вместе с ним.
+2
0
+2
Вилла просто сама себе проиграла.А Гарначо спасибо задницу лысого

БОЖЕ ПОЖАЛУЙСТА. Ну уйди ты. Ну это позор. Не извинений, ничего. И это даже не удивляет. Результаты. Вот что ужасно
+3
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Ответ Роман
Жаль у него вся "любовь к МЮ" выражается к ненависти Роналду и любви тен Хагу. Да и в дни матчей на ветке АПЛ сидят настоящие фаны МЮ, а не глоры
Любить Севен Хага == Ненавидеть МЮ
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Мерзкий тип.
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Нейросеть уже интервью после матча дает.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Как Эмери умудрился проиграть физруку 7хагу непонятно.
Это АПЛ. В боксинг дэй даже заведомый аутсайдер с 15 забитыми голами может обыграть одного из лидеров
+2
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Надеюсь его потом вышвырнут с позором.
+1
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Одно меня до сих пор удивляет: как этот МЮ смог не пропустить от Ливерпуля.
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Я хоть и не особо хочу увольнения Тен Хага, но он уже надоел со своим доминированием
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1 раз отскочил чудом с виллой, мог бы мне закинуть благодарность , благодаря, моему экспрессу 😂
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когда уже этот олень скажет, что именно ОН виноват в поражении???
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Ответ Real_v_dushe
Кверти всем сердцем любит МЮ, тут не надо на него наводить напраслину. Просто он параллельно любит Чиферина, 7хага и меську, такая вот у него странная любовь))
Жаль у него вся "любовь к МЮ" выражается к ненависти Роналду и любви тен Хагу.
Да и в дни матчей на ветке АПЛ сидят настоящие фаны МЮ, а не глоры
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Кого он постоянно ждет с лазарета?)))
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лысый ждёт свою неустойку 🤣
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