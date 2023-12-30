Тен Хаг про 1:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» владел инициативой при 1:1, пытался выйти вперед. У нас были моменты, но этого для победы не хватило»
Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2).
«Первый тайм мы провели неплохо, но должны были создавать больше моментов.
Во втором тайме был эпизод, когда мы пропустили гол. После этого мы вернулись в игру и, думаю, владели инициативой, пытались повести 2:1, однако снова пропустили. У нас моменты были, но этого оказалось недостаточно для победы.
Мы знаем, что должны выступать стабильнее, лучше. Матч длится 90 минут, и мы должны выкладываться с первой.
Мы надеемся, что в новом году вернутся те, кто сейчас травмирован, и они усилят нашу команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Бгг
Обычная фанатка хз какого клуба
БОЖЕ ПОЖАЛУЙСТА. Ну уйди ты. Ну это позор. Не извинений, ничего. И это даже не удивляет. Результаты. Вот что ужасно
Да и в дни матчей на ветке АПЛ сидят настоящие фаны МЮ, а не глоры