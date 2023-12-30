Александр Соболев: «2023-й – не лучший футбольный год. Уверен, новый будет лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев назвал 2023-й не самым удачным футбольным годом.

«2023-й – не самый лучший футбольный год… Уверен, новый год будет лучше!

Всех с наступающим!» – написал нападающий «Спартака» в телеграме.

Соболев также приложил картинку со своей статистикой в году: 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах, 110 минут на голевое действие.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В статистике явно не хватает количества нырков, сколько минут на один нырок
+4
-1
+3
12 голов и 8 ассистов в 28 матчах, 110 минут на голевое действие, 1 раз подержался за яйца перед Рошей
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
12 голов и 8 ассистов в 28 матчах, 110 минут на голевое действие, 1 раз подержался за яйца перед Рошей
Кордоба 3 раза подержался, у него по этому показателю лучшее достижение...
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
В статистике явно не хватает количества нырков, сколько минут на один нырок
Количества выигранных единоборств не хватает, по этому показателю Соболев один из лучших однозначно ....
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий