Александр Соболев: «2023-й – не лучший футбольный год. Уверен, новый будет лучше»
Александр Соболев назвал 2023-й не самым удачным футбольным годом.
«2023-й – не самый лучший футбольный год… Уверен, новый год будет лучше!
Всех с наступающим!» – написал нападающий «Спартака» в телеграме.
Соболев также приложил картинку со своей статистикой в году: 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах, 110 минут на голевое действие.
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