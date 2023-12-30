Александр Соболев: «2023-й – не лучший футбольный год. Уверен, новый будет лучше»

Александр Соболев назвал 2023-й не самым удачным футбольным годом.

«2023-й – не самый лучший футбольный год… Уверен, новый год будет лучше!

Всех с наступающим!» – написал нападающий « » в телеграме.

также приложил картинку со своей статистикой в году: 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах, 110 минут на голевое действие.

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