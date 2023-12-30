«Пиво после матчей – это нормально. Но лучше стакан, а не литр. Все хорошо в меру». Тренер «Химок» о восстановлении футболистов

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига алкоголь и спорт Футбол

Тренер «Химок» по физподготовке высказался об употреблении алкоголя футболистами.

– Много споров по поводу пива после матчей. Одни говорят, что это отличный вариант для восстановления. Другие, что жуткий вред. Как на самом деле?

– Пиво после матчей – это нормально. Вопрос в количестве. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо. Но в этой жизни вредно все, что употребляется в неограниченных количествах. Даже если разом выпить два литра воды – это плохо.

У каждого человека в жизни свои правила и ограничения. Логично, что у спортсмена и обычного человека они разные. Если каждый день ложиться в три ночи, вы будете уставшим. Но если один раз на неделе вы сходите вечером в театр, кино или встретитесь с другом, которого давно не видели, и вернетесь поздно, то будете чувствовать себя прекрасно, потому что получили удовольствие и положительные эмоции.

С пивом – то же самое. Если вам нравится пиво, нет проблем. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Все хорошо в меру. То же самое касается вина. Один бокал красного вина после игры не приведет к тому, что футболист будет играть плохо.

Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все. С ними нужно разговаривать и объяснять – что произойдет, если они будут совершать те или иные действия. Дальше они уже сами примут решение, – сказал итальянец Серджио Джовани.

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12 комментариев
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Где один стакан там и бутылка....пиво без водки - деньги на ветер...классика жанра...
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методика восстановления не полная, все упоминают пиво, вино, но забывают психологическое восстановление, а это говорит о том, что к вину нужно добавить сигару, но не целиком ее выкурить, а также молодую азиатку...
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Махнуть стакан и запить пивом!))
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пятилитрушку бахбира пейте каждое утро натощак
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Пиво хорошо, но стакан лучше!
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Мурас Юнайдет обрадуется - новый тренер тоже за здоровый образ жизни
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Согласен с коллегой, пиво лучше не пить и бутылки по базе потом не разбрасывать - добавил Талалаев
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пива выпью я
со мной все мои друзья
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Пиво после матчей – это нормально
Пиво вместо матчей - это идеально
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стакан это 0.5, а между первой и второй в итоге выйдет тот же литр)
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Ответ Вячеслав Припузов
Где один стакан там и бутылка....пиво без водки - деньги на ветер...классика жанра...
пивка , для рывка
Водочки , для обводочки
Напаса, для точного паса ) и т.д
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