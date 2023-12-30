Черчесов – кандидат на пост тренера «Аль-Джазиры» из ОАЭ (Sport24)

Станислав Черчесов может продолжить карьеру в ОАЭ.

Как утверждает Sport24, бывший тренер сборной России входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аль-Джазиры».

находится без работы с июля после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

« » занимает 6-е место в таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков в 12 матчах. В декабре клуб уволил Франка де Бура.

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