Черчесов – кандидат на пост тренера «Аль-Джазиры» из ОАЭ (Sport24)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Футбол

Станислав Черчесов может продолжить карьеру в ОАЭ.

Как утверждает Sport24, бывший тренер сборной России входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аль-Джазиры».

Черчесов находится без работы с июля после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

«Аль-Джазира» занимает 6-е место в таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков в 12 матчах. В декабре клуб уволил Франка де Бура.

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18 комментариев
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Полевой командир Аль-Джазиры! Вот это должность!
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-3
+30
Ответ Гамарджоба Генацвале
Полевой командир Аль-Джазиры! Вот это должность!
Взрывная должность)
+28
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+27
Потом выяснится, что не в клуб, а телекомпанию Аль-Джазира, и не главным тренером, а главой отдела синонимов
+14
0
+14
Черчесов в арабской кандуре - это же вылитый шейх.
+11
-1
+10
Ответ Николай Бойко
Взрывная должность)
Бомбическая)
+8
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«Аль —Джазира» Черчесова. Звучит как венерическое заболевание
+9
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Если "Аль-Джазира", то не тренер, а предводитель)
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Во-первых, я вас приветствую, не кандидат, а потенциальный сменщик предыдущего специалиста на роли полевого командира войск особого спортивного назначения.
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Звучит как угроза !
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Ответ Cruel Snake
«Аль —Джазира» Черчесова. Звучит как венерическое заболевание
Хуже , как исламистская и экстремистская информационное агентство из Катара !
+8
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…занимает 6 место. Не занимает, а временно расположилась.
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+3
отлично 👍 ждём назначения
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И он никакой не мучитель,
А просто любимый учитель.(с)
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духовный наставник Аль-Джазиры)
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Во-первых, салам алейкум!
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Ответ Фут.Боль
Черчесов в арабской кандуре - это же вылитый шейх.
только ради такого наряда стоит подписать его 😁
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Ответ pit4er
Потом выяснится, что не в клуб, а телекомпанию Аль-Джазира, и не главным тренером, а главой отдела синонимов
Аль-Джазира Черчесова - звучит !
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