Черчесов – кандидат на пост тренера «Аль-Джазиры» из ОАЭ (Sport24)
Станислав Черчесов может продолжить карьеру в ОАЭ.
Как утверждает Sport24, бывший тренер сборной России входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аль-Джазиры».
Черчесов находится без работы с июля после увольнения из венгерского «Ференцвароша».
«Аль-Джазира» занимает 6-е место в таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков в 12 матчах. В декабре клуб уволил Франка де Бура.
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