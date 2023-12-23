«Суеты и спешки у Черчесова нет. Абы куда он не пойдет». Агент тренера об интересе «Бешикташа»
Агент Станислава Черчесова прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа».
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает возможность назначения Станислава Черчесова, Фабио Каннаваро и других тренеров. В клубе подтвердили факт переговоров с российским специалистом.
– На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера «Бешикташа»...
– Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.
– Варианты в России исключены?
– Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть, – сказал Алан Агузаров.
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