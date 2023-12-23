«Суеты и спешки у Черчесова нет. Абы куда он не пойдет». Агент тренера об интересе «Бешикташа»

Теги Станислав Черчесов Бешикташ высшая лига Турция агенты Алан Агузаров Спорт-Экспресс Футбол

Агент Станислава Черчесова прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает возможность назначения Станислава Черчесова, Фабио Каннаваро и других тренеров. В клубе подтвердили факт переговоров с российским специалистом. 

– На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера «Бешикташа»...

– Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

– Варианты в России исключены?

– Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть, – сказал Алан Агузаров.

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10 комментариев
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Важная курица
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взял унизил Бешикташ.. "абы куда"
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Правильно, Саламыч! Скоро место в МЮ освободится.
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Ответ Мадридито
Важная курица
ну поважней некоторых 😂
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Ответ Vladizlove
Для этого усатого таракана Бешикташ уж точно клуб не из разряда "абы куда".
причем здесь батька?
+1
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Ответ Птюч, Ёж.
причем здесь батька?
Я не про этого усатого таракана)
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вай,какой важный 🐔 !
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Ответ Knife707
Правильно, Саламыч! Скоро место в МЮ освободится.
Баварию ждёт , он же шпарит по немецки )
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