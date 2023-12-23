«Суеты и спешки у Черчесова нет. Абы куда он не пойдет». Агент тренера об интересе «Бешикташа»

Агент Станислава Черчесова прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает возможность назначения , Фабио Каннаваро и других тренеров. В клубе подтвердили факт переговоров с российским специалистом.

– На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера « »...

– Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

– Варианты в России исключены?

– Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть, – сказал .

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