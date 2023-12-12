«Аль-Джазира» уволила Франка де Бура. Тренер провел 14 матчей

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу отставки Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Франк де Бур Футбол

Франк де Бур уволен из «Аль-Джазиры» после 14 матчей.

53-летний нидерландский тренер возглавил клуб из Абу-Даби в июне. В 14 матчах при нем команда одержала 6 побед, 5 раз у ступила и трижды сыграла вничью.

«Совет директоров принял решение уволить тренера первой команды Франка де Бура в связи со снижением качества игры и результатов за последний период, что несовместимо с целями, поставленными перед командой», – сказано в заявлении «Аль-Джазиры».

Ранее Франк также возглавлял «Атланта Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Интер» и «Аякс» и сборную Нидерландов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
От сборной Нидерландов до позорного увольнения из пустыни всего за несколько лет...
Его назначение в сборную выглядело максимально странным, учитывая "успехи" в клубной карьере. Это все равно что сборную России возглавил бы Хохлов условный.
+5
-1
+4
Провалился везде, кроме Аякса
+3
0
+3
От сборной Нидерландов до позорного увольнения из пустыни всего за несколько лет...
+1
0
+1
Все потому что Бакаев в другой клуб Абу-Даби перешёл
0
0
0
Можно пойти в студию одноимённого Канала, и попробовать стать аналогом божовича, но только в оаэ
0
0
0
Для меня самая большая загадка как он почти 6 лет в Аяксе продержался
0
0
0
Ответ Shuller18
Его назначение в сборную выглядело максимально странным, учитывая "успехи" в клубной карьере. Это все равно что сборную России возглавил бы Хохлов условный.
Замечатльный пример
0
0
0
Ответ Shuller18
Его назначение в сборную выглядело максимально странным, учитывая "успехи" в клубной карьере. Это все равно что сборную России возглавил бы Хохлов условный.
Или Карпин...
0
0
0
Ответ Garikus89
Или Карпин...
Та не, Карпин все-таки медали РПЛ брал несколько раз, да и в целом такой крепкий тренер по меркам России. Де Бур же абсолютно везде провалился
0
0
0
Ответ Shuller18
Та не, Карпин все-таки медали РПЛ брал несколько раз, да и в целом такой крепкий тренер по меркам России. Де Бур же абсолютно везде провалился
Ну так Де Бур четыре чемпионства с Аяксом брал, а Валера зиро титуле, хотя возглавлял Спартак)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий