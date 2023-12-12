«Аль-Джазира» уволила Франка де Бура. Тренер провел 14 матчей

Франк де Бур уволен из «Аль-Джазиры» после 14 матчей.

53-летний нидерландский тренер возглавил клуб из Абу-Даби в июне. В 14 матчах при нем команда одержала 6 побед, 5 раз у ступила и трижды сыграла вничью.

«Совет директоров принял решение уволить тренера первой команды в связи со снижением качества игры и результатов за последний период, что несовместимо с целями, поставленными перед командой», – сказано в заявлении «Аль-Джазиры».

Ранее Франк также возглавлял «Атланта Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Интер» и «Аякс» и сборную Нидерландов.

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