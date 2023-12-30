«ПСЖ» считает, что Мбаппе продлит контракт, несмотря на интерес «Реала». Килиан счастлив в клубе (L’Equipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» оптимистично настроены в отношении будущего Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Реал» сделает новое предложение форварду «ПСЖ» в январе, а за переход выступают игроки и Анчелотти. Французу предложат 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса.

Несмотря на это, ситуация не беспокоит парижан, пишет GFFN со ссылкой на печатную версию L’Equipe. Отмечается, что Мбаппе счастлив в «ПСЖ». Это вселяет уверенность в боссов клуба, что 25-летний игрок продлит контракт, истекающий летом 2024 года.

В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол в 22 матчах за «ПСЖ». Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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48 комментариев
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Прикол будет, если Мбаппе всю карьеру в псг проведёт с нулём еврокубков и личных международных наград.
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+60
Продлит конечно. Но сначала немного поломается, витиевато с намёком скажет, что Реал великий клуб и каждый мечтал бы там сыграть, позволит себя уговаривать, поболтает с Макроном, послушает какой он красавчик и как он важен для Франции, выбьет хороший контракт и останется в ПСЖ
+47
0
+47
Ответ Максим Баринов
Комментарий скрыт
сборная Франции
+39
-1
+38
Ответ Максим Баринов
Комментарий скрыт
Слово "Личных" тебе ни о чем не говорит?)
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0
+8
пока в парижской канистре есть деньги,он видимо будет там и будет доит по-полной их))
+7
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+7
в ПСЖ на новый контракт 2 раза не зовут
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мбаппе, под закат своей карьеру уедет в Барселону доигрывать, как это сделал Левандовский.
правильно, там мало ответственности. Не стыдно будет если ничего не выиграет))
+5
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+2
Надеюсь не будет его в Реале. Как то всё странно с его метаниями. Кажется его переход только усугубит скандалы. Я думаю Реал и так справится, появятся новые Мбаппе и новые Холланды. Уже какой сезон команда заменяет профильных игроков на затычки, но все равно держится, Родриго в целом прибавил.
+2
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+2
Ответ sargerasxd
До конца сериала месяц остался
ну в январе он точно в реал не перейдет, с января он может начинать болтать с другими клубами официально. Так что тут мелодрама до июля
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Ответ wonderful
Прикол будет, если Мбаппе всю карьеру в псг проведёт с нулём еврокубков и личных международных наград.
А в чём прикол? У пацана цель, стать миллиардером и через пять минут он им станет. ПСЖ один из лучших клубов мира, Мбаппе считает что и в Париже возьмёт ЛЧ. Ну если что лет через 10 перейдет в Баварию, там попробует. ЗМ ему шейхи точно купят. Ну и так то Киллиан чемпион мира и герой финалист. Так что у парня всё на мази, приколом тут не пахнет.
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Пацаны какая серия?
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Ответ Tristan...
Но тут речь не о Беллингеме
смИшно
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Выбрал быть первым парнем в деревне. Тоже имеет место быть.
+1
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Где-то тихо плачет Чеботарев 🤭
+1
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Мбаппе, под закат своей карьеру уедет в Барселону доигрывать, как это сделал Левандовский.
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Ответ Nike of FW
др какого там числа Реал ультиматум выдвигал ?
По слухам до 15 Января
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Ответ Mortimer1
Как удобно что ты решил исключить ЧМ, лол)
Причем тут клубная карьера и титул в сборной? Ну взял он чемпионат мира 6 лет назад.
В клубной карьере ничего кроме Лиги 1 и кубка Франции он не видел и не увидит.
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Ответ Максим Кутузов
А почему он должен отказываться от денег?
Не должен конечно. Но говорить что он с детства мечтает играть за Реал, и когда Перес ему раз 10 делал предложение о переходе, и он отказывается от этого в пользу шейховских денег...Ну это смотрится как минимум нелепо.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Продлит конечно. Но сначала немного поломается, витиевато с намёком скажет, что Реал великий клуб и каждый мечтал бы там сыграть, позволит себя уговаривать, поболтает с Макроном, послушает какой он красавчик и как он важен для Франции, выбьет хороший контракт и останется в ПСЖ
Комментарий удален модератором
Ответ Денис Жалала
ну в январе он точно в реал не перейдет, с января он может начинать болтать с другими клубами официально. Так что тут мелодрама до июля
В январе его никто и не ждёт. Просто подписывает предварительный контракт и всё.
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Как фанат Барселоны говорю, когда Килиана первый раз хотел подписать Мадрид, это пугало.
У вы Мбапе выбрал деньги а не трофеи🤦🏻
Если бы Килиан тогда еще перешел бы в Мадрид, это было бы серьезной угрозой для любой саперника.
У парнишки окружение любители денег, вот он и копит
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Ответ wonderful
Прикол будет, если Мбаппе всю карьеру в псг проведёт с нулём еврокубков и личных международных наград.
Как удобно что ты решил исключить ЧМ, лол)
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Надоел он
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Ответ Тамазик Хеладзе
Надеюсь не будет его в Реале. Как то всё странно с его метаниями. Кажется его переход только усугубит скандалы. Я думаю Реал и так справится, появятся новые Мбаппе и новые Холланды. Уже какой сезон команда заменяет профильных игроков на затычки, но все равно держится, Родриго в целом прибавил.
Комментарий удален пользователем
Эта песня/сказка будет длиться долго :)
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Довели парня до парижского синдрома
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С ПСЖ вообще опасно связываться. Зная связи их босса с определенными людьми и Суперлигой Переса…Если Мбаппе уйдет в Реал, может начаться войнушка
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был бы интересный сюжет, если бы Мбаппе стал играющим тренером псж
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Неужели в мире есть еще хоть один человек кроме Переса, который думает что Мбаппе променяет бездонную нефтегазовую бочку на Реал???
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Это уже не смешно
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