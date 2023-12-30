«ПСЖ» считает, что Мбаппе продлит контракт, несмотря на интерес «Реала». Килиан счастлив в клубе (L’Equipe)
В «ПСЖ» оптимистично настроены в отношении будущего Килиана Мбаппе.
Ранее стало известно, что «Реал» сделает новое предложение форварду «ПСЖ» в январе, а за переход выступают игроки и Анчелотти. Французу предложат 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса.
Несмотря на это, ситуация не беспокоит парижан, пишет GFFN со ссылкой на печатную версию L’Equipe. Отмечается, что Мбаппе счастлив в «ПСЖ». Это вселяет уверенность в боссов клуба, что 25-летний игрок продлит контракт, истекающий летом 2024 года.
В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол в 22 матчах за «ПСЖ». Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
В клубной карьере ничего кроме Лиги 1 и кубка Франции он не видел и не увидит.
У вы Мбапе выбрал деньги а не трофеи🤦🏻
Если бы Килиан тогда еще перешел бы в Мадрид, это было бы серьезной угрозой для любой саперника.
У парнишки окружение любители денег, вот он и копит