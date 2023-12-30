«ПСЖ» считает, что Мбаппе продлит контракт, несмотря на интерес «Реала». Килиан счастлив в клубе (L’Equipe)

В «ПСЖ» оптимистично настроены в отношении будущего Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что « » сделает новое предложение форварду «ПСЖ» в январе, а за переход выступают игроки и Анчелотти. Французу предложат 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса.

Несмотря на это, ситуация не беспокоит парижан, пишет GFFN со ссылкой на печатную версию L’Equipe. Отмечается, что Мбаппе счастлив в « ». Это вселяет уверенность в боссов клуба, что 25-летний игрок продлит контракт, истекающий летом 2024 года.

В этом сезоне забил 21 гол в 22 матчах за «ПСЖ». Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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