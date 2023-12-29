Саудовская лига разрешила включать 10 легионеров в заявку вместо 8 со следующего сезона. 2 иностранца должны быть не старше 2003 года рождения

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда лимит на легионеров Футбол

В чемпионате Саудовской Аравии изменили лимит на легионеров.

Со следующего сезона в заявку из 25 человек можно включать 10 легионеров (нынешний лимит – 8). При этом, по новым правилам, двое из 10 легионеров должны быть не старше 2003 года рождения.

Саудовские клубы смогут включать в заявку на матч чемпионата не более 8 иностранцев, но это ограничение не распространяется на матчи национальных кубков и Суперкубка.

Напомним, прошлым летом саудовские клубы начали массово подписывать иностранных футболистов.

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3 комментария
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Глупцы! Леги же не будут давать проявить себя местным мальчикам-талантам! Вы не понимаете! Тренера и игроки должны быть с местным паспортом, тогда и сборная будет сильная и чемп будет развиваться! Нет на вас Аль-Мостового!...)
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