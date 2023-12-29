Саудовская лига разрешила включать 10 легионеров в заявку вместо 8 со следующего сезона. 2 иностранца должны быть не старше 2003 года рождения
В чемпионате Саудовской Аравии изменили лимит на легионеров.
Со следующего сезона в заявку из 25 человек можно включать 10 легионеров (нынешний лимит – 8). При этом, по новым правилам, двое из 10 легионеров должны быть не старше 2003 года рождения.
Саудовские клубы смогут включать в заявку на матч чемпионата не более 8 иностранцев, но это ограничение не распространяется на матчи национальных кубков и Суперкубка.
Напомним, прошлым летом саудовские клубы начали массово подписывать иностранных футболистов.
Как дела в Саудовской Аравии? Роналду не первый, у лидера +10 очков, Бензема и Малком рядом в гонке бомбардиров
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам