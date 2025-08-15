«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
На «Энфилде» прошла акция в память о погибших Диогу Жоте и его брате.
Нападающий «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
«Красные» принимают «Борнмут» (0:0, первый тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Перед началом матча состоялась минута молчания в память о братьях.
Также домашние болельщики выложили на трибунах номера и инициалы обоих футболистов – DJ20 и AS30.
Кроме того, один из баннеров обращен к членам семьи Диогу – жене и троим детям. На нем говорится: «Энфилд» всегда будет вашим домом. You will never walk alone (с англ. «Ты никогда не будешь один» – лозунг «Ливерпуля» – Спортс’‘).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ливерпуля»
