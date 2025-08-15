«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»
«Пари НН» подписал защитника сборной Беларуси Вадима Пигаса.
Кулб из Нижнего Новгорода объявил о трансфере. Контракт рассчитан на три года.
Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1,8 млн рублей в месяц.
Игрок выступал за минское «Динамо» с января 2024 года. Он провел 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, что клуб из Нижнего Новгорода тренирует белорус Алексей Шпилевский.
Фото: fcnn.ru
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
