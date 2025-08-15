Фото
6

«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»

«Пари НН» подписал защитника сборной Беларуси Вадима Пигаса.

Кулб из Нижнего Новгорода объявил о трансфере. Контракт рассчитан на три года.

Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1,8 млн рублей в месяц.

Игрок выступал за минское «Динамо» с января 2024 года. Он провел 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что клуб из Нижнего Новгорода тренирует белорус Алексей Шпилевский.

Фото: fcnn.ru

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15058 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
logoВадим Пигас
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Минск
logoвысшая лига Беларусь
трансферы
logoсборная Беларуси по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пари НН» купит Пигаса у минского «Динамо». Зарплата защитника сборной Беларуси – 1,8 млн рублей в месяц (Legalbet)
812 августа, 16:34
Главные новости
Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов
11 минуту назад
Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
169 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Борнмут». 1:0 – Экитике забил на 37-й. Онлайн-трансляция
4613 минут назадLive
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, его оценили в 38-44 млн евро. Оценка Энрике из «Зенита» – 32-37 млн
716 минут назад
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» принимает «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
3521 минуту назадLive
«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
122 минуты назадФото
Перес получит 1 евро – он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным
1149 минут назад
АПЛ стартовала! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
18050 минут назадLive
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
51 минуту назадТесты и игры
«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
6сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ
143 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»
546 минут назад
Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»
3сегодня, 18:50
Кубок Италии. «Дженоа» против «Виченцы», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1сегодня, 18:45Live
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
5сегодня, 18:45Live
Лига 1 стартовала! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
6сегодня, 18:45Live
Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»
7сегодня, 18:45
«Милан» интересовался Станишичем, но получил отказ. «Бавария» не продаст защитника – он нужен Компани
1сегодня, 18:37
Семшов о «Краснодаре»: «Чемпионство добавило уверенности: нет суеты, нервов. Они гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника»
сегодня, 18:23
«Эвертон» подписал Кинга из «Вулверхэмптона». Контракт вратаря – до 2027-го
1сегодня, 18:15Фото