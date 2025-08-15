«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»

«Пари НН» подписал защитника сборной Беларуси Вадима Пигаса.

Кулб из Нижнего Новгорода объявил о трансфере. Контракт рассчитан на три года.

Сообщалось , что футболист будет зарабатывать 1,8 млн рублей в месяц.

Игрок выступал за минское «Динамо » с января 2024 года. Он провел 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, что клуб из Нижнего Новгорода тренирует белорус Алексей Шпилевский.

Фото: fcnn.ru