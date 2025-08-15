Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ
Алиссон проводит юбилейный матч за «Ливерпуль».
«Красные» принимают «Борнмут» (0:0, первый тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Эта игра стала 300-й для голкипера за мерсисайдский клуб.
Всего на счету бразильца 230 матчей в АПЛ, 52 в Лиге чемпионов, 9 в Кубке Англии, 3 в Суперкубке Англии, а также по 2 в Кубке английской лиги, в Лиге Европы и на клубном чемпионате мира.
Полная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15053 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости