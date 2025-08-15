Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ

Алиссон проводит юбилейный матч за «Ливерпуль».

«Красные» принимают «Борнмут » (0:0, первый тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта игра стала 300-й для голкипера за мерсисайдский клуб.

Всего на счету бразильца 230 матчей в АПЛ , 52 в Лиге чемпионов, 9 в Кубке Англии, 3 в Суперкубке Англии, а также по 2 в Кубке английской лиги, в Лиге Европы и на клубном чемпионате мира.

Полная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь .