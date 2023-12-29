«Реал» продлил контракт с Анчелотти до 2026 года (Relevo)
«Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти, утверждает Relevo.
По данным источника, срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.
О подписании нового контракта «Реал» и Анчелотти договорились перед уходом команды в зимний отпуск. В «Мадриде» довольны спортивными результатами команды в этом сезоне, а также тем, как тренер управляет командой. В Анчелотти верят.
Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года.
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.
Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.
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отличная новость для мадридиста, кмк
С новым годом! Хэй-е-е-е-ей
Подожди немножко
Будет веселей