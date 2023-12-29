«Реал» продлил контракт с Анчелотти до 2026 года (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти, утверждает Relevo.

По данным источника, срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.

О подписании нового контракта «Реал» и Анчелотти договорились перед уходом команды в зимний отпуск. В «Мадриде» довольны спортивными результатами команды в этом сезоне, а также тем, как тренер управляет командой. В Анчелотти верят.

Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.

Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

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29 комментариев
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где-то плачет сборная бразилии)
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Неужели Хаби Алонсо в Баварию? У кого-то подгорит
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Добазарился Ромарио.Теперь получите очередного физрука как Тите,с которым будет бесславно профукано золотое поколение
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На данный момент это выглядит здравым решением. Все же в чемпионате идет на первом месте, в группе 6 из 6 и это без нападающего. С другой стороны к этом вопросу нужно подходить по окончанию сезона и смотреть на конечные результаты.
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Ответ Андрей Марченко
Неужели Хаби Алонсо в Баварию? У кого-то подгорит
Надеюсь, что еще год в Байере побудет
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Карло и Реал - идеальный тандем!
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Ну и отлично,Карло с таким количеством травм выдаёт максимум.
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Ответ Андрей Марченко
Неужели Хаби Алонсо в Баварию? У кого-то подгорит
Хаби с Байером в след. сезоне выступит в ЛЧ, а потом сменит Карло.
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при всем холоде по отношению к мадриду, Анчелотти безусловно крут!
отличная новость для мадридиста, кмк
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Ответ corazn blanco
На данный момент это выглядит здравым решением. Все же в чемпионате идет на первом месте, в группе 6 из 6 и это без нападающего. С другой стороны к этом вопросу нужно подходить по окончанию сезона и смотреть на конечные результаты.
таких тренеров в мире 3 человека, подход, который работает с Талалаевым не работает с Анчи
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Ответ corazn blanco
На данный момент это выглядит здравым решением. Все же в чемпионате идет на первом месте, в группе 6 из 6 и это без нападающего. С другой стороны к этом вопросу нужно подходить по окончанию сезона и смотреть на конечные результаты.
Без разницы, как закончится сезон. С таким количествам травм, я бы ничего не говорил по итогу, а летом усилится и в путь
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Правильное решение. Лучше тренера не шарлатана нету
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Папа Карло просто маг, несмотря на все беды, которые обрушились на команду, держит команду на плаву. Самое здравое решение.
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Лучшему клубу - лучший тренер.
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Тогда папа Карло получит огромную неустойку, в любом случае он в плюсе.
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БПМФ с Хави будет продлевать?
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Идеальный тренер для Реала.
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Прощай, Бразилия. Сочувствую Неймару.
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С новым годом, крошка!
С новым годом! Хэй-е-е-е-ей
Подожди немножко
Будет веселей
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Одна ЛаЛига под руководство Анчи как-то не серьёзно, надо выиграть Примеру этого сезона.
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Офигеть
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Комментарий удален модератором
К Анчелотти в Реале минимум претензий. Работает на славу.
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И славненько
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Хороший тренер, отлично раскрывает молодых талантливых игроков.
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А ведь после Эвертона многие на карьере Карло в топ-клубе поставили крест
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ну он точно это заслужил
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Брависсимо!! Дон Карло ещё не все кубки забрал.
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