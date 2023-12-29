Карло Анчелотти: «Продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Вперед, «Реал»!»

Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом».

Мадридский клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером до 2026 года.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов.

Спасибо всем и вперед, «Реал»!» – написал итальянский специалист.

Под руководством Анчелотти «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

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