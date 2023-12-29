Карло Анчелотти: «Продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Вперед, «Реал»!»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом».

Мадридский клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером до 2026 года.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов.

Спасибо всем и вперед, «Реал»!» – написал итальянский специалист.

Под руководством Анчелотти «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

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12 комментариев
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Давай, Карло, продолжай, надеюсь еще принесет Мадриду много побед и трофеев!
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Папа решил остаться дома с семьей и не повелся на молодых латиноамериканок с большими попами, респект!
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поражаюсь им,я ничего не имею против клоппа и пепа,но карло в отличие от них ни разу не ныл насчет травм,даже потеряв 3 основных игроков на 6-8 месяцев(причем 2 еще в начале)
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Папа Карло 😎

Успехов Мадрид!
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Реал правильно поступили, как минимум, потому что не придется потом мучатся с поиском нового тренера, а Карло это уже проверенный вариант с которым реал может замахнуться на суперлигу
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Через месяц-два, когда Карлито вылетит из ЛЧ: уберите этого автобусника, Алонсо ин
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Ответ VictorVallecano
Папа решил остаться дома с семьей и не повелся на молодых латиноамериканок с большими попами, респект!
Что я сейчас прочитал😳
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Идеальный союз получился у Реала и Анчелотти
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Карло Анчелотти молодец - с таким количеством травм выдаёт с Реалом максимум.
Хорошо, что с ним продлили контракт.
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Если летом в Мадрид придет Мбаппе, то Карлетто лучший кандидат на его перевоспитание. В ПСЖ у него ни одного авторитетного тренера не было. Либо помешвнные на сомнительные идеи психи, либо закомплексованные маразматики как Энрике
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и наступит весна, и будет критика.
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